Нідерланди виділяють Україні додаткові 700 млн євро

Тимчасовий уряд Нідерландів ухвалив рішення виділити Україні додаткові 700 мільйонів євро на наступний рік. Кошти стали доступними завдяки тому, що частина інших міністерств не змогла освоїти свої бюджети цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на NOS.

Рішення ухвалили на тлі ризику фінансового розриву в підтримці України з боку Нідерландів. Раніше уряд прем’єр-міністра Діка Схоофа не поспішав збільшувати обсяги допомоги, відклавши це питання до Весняного меморандуму 2025 року, оскільки кошти на 2026 рік були витрачені достроково.

Більшість у Палаті представників Нідерландів підтримала ініціативу лідера блоку GroenLinks–PvdA Єссе Клавера щодо виділення додаткових 2 мільярдів євро для України в 2025 році.

Після цього уряд почав шукати резерви всередині бюджету, аби дозволити Україні якнайшвидше розміщувати військові замовлення.

Як джерела фінансування уряд використав залишки коштів у різних фондах:

близько 500 млн євро залишилися невикористаними у Фонді оборонних матеріалів через затримки оборонних проєктів;

залишилися невикористаними у Фонді оборонних матеріалів через затримки оборонних проєктів; ще 200 млн євро залишилися невитраченими в бюджеті Міністерства закордонних справ;

залишилися невитраченими в бюджеті Міністерства закордонних справ; додатковий ефект дала вигідніша динаміка курсу долара.

Через терміновість рішення міністри фінансів, закордонних справ та оборони звернулися до парламенту із закликом якнайшвидше погодити видатки.

Тимчасові міністри у листі до парламенту наголосили, що й у 2025 році можливості бюджету будуть обмежені.

"Фінансова реальність така, що ми також досягнемо своїх меж наступного року", — зазначається в документі.

Уряд планує визначити стабільне джерело фінансування на початку наступного року.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Нідерланди надали Україні близько 13,5 млрд євро військової допомоги та ще 3,5 млрд євро гуманітарної та іншої підтримки. Минулого тижня також було оголошено про виділення 250 млн євро на закупівлю американських озброєнь для України.

Нещодавно Нідерланди оголосили про додатковий внесок у 250 мільйонів євро військової допомоги Україні в межах PURL. Вона передбачатиме постачання озброєння з арсеналів США, яке найбільше необхідне Україні, зокрема засобів протиповітряної оборони та боєприпасів для F-16.