Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

--0,13

EUR

49,00

--0,23

Наличный курс:

USD

42,25

42,15

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нидерланды выделяют Украине дополнительные 700 млн. евро

евро, транш
Правительство начало искать резервы внутри бюджета / Depositphotos

Временное правительство Нидерландов приняло решение выделить Украине дополнительные 700 миллионов евро на следующий год. Средства стали доступны благодаря тому, что часть других министерств не смогла освоить свои бюджеты в этом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на NOS.

Решение было принято на фоне риска финансового разрыва в поддержке Украины со стороны Нидерландов. Ранее правительство премьер-министра Дика Схоофа не спешило увеличивать объемы помощи, отложив этот вопрос в Весенний меморандум 2025 года, поскольку средства на 2026 год были потрачены досрочно.

Большинство в Палате представителей Нидерландов поддержало инициативу лидера блока GroenLinks-PvdA Ессе Клавера по выделению дополнительных 2 миллиардов евро для Украины в 2025 году.

После этого правительство начало искать резервы внутри бюджета, чтобы позволить Украине как можно быстрее размещать военные заказы.

В качестве источников финансирования правительство использовало остатки средств в различных фондах:

  • около 500 млн евро остались неиспользованными в Фонде оборонных материалов из-за задержек оборонных проектов;
  • еще 200 млн евро остались неизрасходованными в бюджете Министерства иностранных дел;
  • дополнительный эффект дала более выгодная динамика курса доллара.

Из-за срочности решения министры финансов, иностранных дел и обороны обратились в парламент с призывом как можно быстрее согласовать расходы.

Временные министры в письме парламенту подчеркнули, что и в 2025 году возможности бюджета будут ограничены.

"Финансовая реальность такова, что мы также достигнем своих границ в следующем году", - отмечается в документе.

Правительство планирует определить стабильный источник финансирования в начале следующего года.

С начала полномасштабного вторжения России Нидерланды предоставили Украине около 13,5 млрд. евро военной помощи и еще 3,5 млрд. евро гуманитарной и другой поддержки. На прошлой неделе также было объявлено о выделении 250 млн. евро на закупку американских вооружений для Украины.

Недавно Нидерланды объявили о дополнительном взносе в 250 миллионов евро военной помощи Украине в рамках PURL. Она будет предусматривать поставки вооружения из арсеналов США, наиболее необходимое Украине, в частности средств противовоздушной обороны и боеприпасов для F-16.

Автор:
Татьяна Гойденко