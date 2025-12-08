Нидерланды выделяют Украине дополнительные 700 млн. евро

Временное правительство Нидерландов приняло решение выделить Украине дополнительные 700 миллионов евро на следующий год. Средства стали доступны благодаря тому, что часть других министерств не смогла освоить свои бюджеты в этом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на NOS.

Решение было принято на фоне риска финансового разрыва в поддержке Украины со стороны Нидерландов. Ранее правительство премьер-министра Дика Схоофа не спешило увеличивать объемы помощи, отложив этот вопрос в Весенний меморандум 2025 года, поскольку средства на 2026 год были потрачены досрочно.

Большинство в Палате представителей Нидерландов поддержало инициативу лидера блока GroenLinks-PvdA Ессе Клавера по выделению дополнительных 2 миллиардов евро для Украины в 2025 году.

После этого правительство начало искать резервы внутри бюджета, чтобы позволить Украине как можно быстрее размещать военные заказы.

В качестве источников финансирования правительство использовало остатки средств в различных фондах:

около 500 млн евро остались неиспользованными в Фонде оборонных материалов из-за задержек оборонных проектов;

остались неиспользованными в Фонде оборонных материалов из-за задержек оборонных проектов; еще 200 млн евро остались неизрасходованными в бюджете Министерства иностранных дел;

остались неизрасходованными в бюджете Министерства иностранных дел; дополнительный эффект дала более выгодная динамика курса доллара.

Из-за срочности решения министры финансов, иностранных дел и обороны обратились в парламент с призывом как можно быстрее согласовать расходы.

Временные министры в письме парламенту подчеркнули, что и в 2025 году возможности бюджета будут ограничены.

"Финансовая реальность такова, что мы также достигнем своих границ в следующем году", - отмечается в документе.

Правительство планирует определить стабильный источник финансирования в начале следующего года.

С начала полномасштабного вторжения России Нидерланды предоставили Украине около 13,5 млрд. евро военной помощи и еще 3,5 млрд. евро гуманитарной и другой поддержки. На прошлой неделе также было объявлено о выделении 250 млн. евро на закупку американских вооружений для Украины.

Недавно Нидерланды объявили о дополнительном взносе в 250 миллионов евро военной помощи Украине в рамках PURL. Она будет предусматривать поставки вооружения из арсеналов США, наиболее необходимое Украине, в частности средств противовоздушной обороны и боеприпасов для F-16.