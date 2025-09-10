Зеленский предлагает Польше помощь после атаки дронов: как реагируют в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами: он считает, что это опасный прецедент для всей Европы

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский написал в соцсетях.

Украина готова помочь в защите от дронов

"Поступает все больше информации о вторжении российских ударных дронов на территорию Польши. По сей день известно о 8 дронов. Все больше фактов говорят о неслучайности такого движения, такого направления удара", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что уже были ранее инциденты с отдельными российскими дронами, пересекавшими границу и преодолевающими небольшое расстояние на территории соседей. Зеленский подчеркнул, что сейчас фиксируется значительно больший масштаб и целеустремленность.

"Украина готова предоставить Польше имеющиеся необходимые данные по этому российскому удару. Украина готова помочь Польше построить надлежащую систему оповещения и защиты от таких российских вызовов. Очевидно, что российская агрессия является угрозой для каждой независимой нации в нашем регионе. И, соответственно, только совместные и скоординированные действия могут гарантировать надежную безопасность", - заметил

Президент подчеркнул, что важен прецедент применения боевой авиации нескольких европейских стран одновременно для сбивания российских средств поражения и защиты жизней людей.

"Украина давно предлагает партнерам создать общую систему противовоздушной защиты и обеспечивать гарантированное сбивание "шахедов", других дронов и ракет благодаря объединенной силе нашей боевой авиации и ПВО. Вместе европейцы всегда сильнее. Россия должна почувствовать, что ответом на этот экскалационный шаг и тем более на попытку унижения партнеров", - резюмировал президент.

В Польше обломки русского дрона повредили жилой дом: реакция НАТО

Обломки российского дрона упали на жилой дом в селе Вырики, в результате чего повреждена крыша здания, а также автомобиль, сообщило Polsat News.

Фото: польские СМИ

В настоящее время оценивается ущерб от повреждений.

НАТО не рассматривает вторжение беспилотников на территорию Польши как нападение, сообщил источник в военном альянсе агентству Reuters.

Собеседник издания отметил, что первоначальные признаки свидетельствуют об умышленном вторжении шести-десяти российских беспилотников.

"Это был первый случай, когда самолеты НАТО вторглись в воздушное пространство союзников для отражения потенциальной угрозы", - подчеркнул собеседник, добавив, что системы противовоздушной обороны НАТО Patriot в регионе обнаружили дроны своими радарами, но не атаковали их.

В ночной операции участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты разведки AWACS и самолеты-заправщики в совместно эксплуатируемых НАТО воздухе.

Напомним, во время массированной атаки на Украину воздушное пространство Польши нарушили российские дроны. Было закрыто минимум четыре аэропорта : два в Варшаве, а также в Люблине и Жешуве.

Отметим, что Польша является членом НАТО, поэтому руководство страны безотлагательно доложило о воздушной атаке.