Зеленський пропонує Польщі допомогу після атаки дронів: як реагують в НАТО

Президент України Володимир Зеленський відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими дронами: він вважає, що це небезпечний прецедент для всієї Європи

Як пише Delo.ua, про це Зеленський написав у соцмережах.

Україна готова допомогти у захисті від дронів

"Надходить усе більше інформації про вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі. Станом на зараз відомо про 8 дронів. Усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що вже були раніше інциденти з окремими російськими дронами, які перетинали кордон і долали невелику відстань на території сусідів. Зеленський підкреслив, що наразі фіксуються значно більший масштаб та цілеспрямованість.

"Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару. Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів. Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", - зауважив Зеленський.

Президент підкреслив, що важливим є прецедент застосування бойової авіації кількох європейських країн одночасно для збиття російських засобів ураження та захисту життів людей.

"Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття "шахедів", інших дронів і ракет завдяки обʼєднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. Росія повинна відчути, що відповіддю на цей екскалаційний крок і тим більше на спробу приниження однієї з ключових європейських країн буде чітка та сильна відповідь усіх партнерів", - резюмував президент.

У Польщі уламки російського дрона пошкодили житловий будинок: реакція НАТО

Уламки російського дрона впали на житловий будинок у селі Вирики, унаслідок чого пошкоджено дах будівлі, а також автомобіль, повідомило Polsat News.

Фото: польські ЗМІ

Нині оцінюються збитки від пошкоджень.

НАТО не розглядає вторгнення безпілотників на територію Польщі як напад, повідомило джерело в Альянсі агентству Reuters.

Співрозмовник видання зауважив, що початкові ознаки свідчать про навмисне вторгнення шести-десяти російських безпілотників.

"Це був перший випадок, коли літаки НАТО вторглися в повітряний простір союзників для відбиття потенційної загрози", – наголосив співрозмовник, додавши, що системи протиповітряної оборони НАТО Patriot у регіоні виявили дрони своїми радарами, але не атакували їх.

У нічній операції брали участь польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки розвідки AWACS та літаки-заправники в повітрі, що спільно експлуатуються НАТО.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Україну повітряний простір Польщі порушили російські дрони. Були закриті мінімум чотири аеропорти: два у Варшаві, а також у Любліні та Жешуві.

Зауважимо, що Польща є членом НАТО, тому керівництво країни невідкладно доповіло про повітряну атаку.