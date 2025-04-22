Женщины в украинском ритейле: кто возглавляет крупнейшие компании розничной торговли

Аналитики рассмотрели конкретные примеры успешных женских ролей в бизнесе и составили список топ-10 компаний розничной торговли по выручке в 2024 году, где владелицами или руководительницами являются женщины.

Рейтинг обнародовали аналитики YouControl.Market.

Десятка лидеров выглядит следующим образом:

ООО "АТБ-Маркет", выручка — около 209 млрд грн. Гендиректор – Наталья Шаповалова. Она начала карьеру в АТБ в 1995 году с должности помощника руководителя. Гендиректором одного из крупнейших ритейлеров страны стала в 2019-м. По состоянию на 24 февраля 2022 г. в сети, которой руководит Шаповалова, было 1320 магазинов. из-за войны более полутора сотен магазинов были разрушены или оказались под оккупацией. Однако руководство удалось сохранить устойчивость компании и коллектив. ООО "Эпицентр К", выручка — около 78,5 млрд грн. Совладелица – Галина Герега. В 2019 году за выдающуюся благотворительную деятельность была награждена медалью "Ивана Мазепы". С 2003 года — финансовый директор сети строительных гипермаркетов ООО "Эпицентр-К". ООО "Комфи Трейд", выручка — около 35 млрд грн. Совладелица – Светлана Гуцул. Компания Комфи начала активное развитие в 2007 году после объединения с компанией "Быттехника" Светланы Гуцул на паритетной основе. По данным Оpendatabot предприниматель владеет несколькими компаниями, в частности ООО "Компания НБН", ЧП "ТМК", ООО "СВТ-Сервис, ООО "Первый терминал", ПАО "Заря". ООО "Розетка. УА", выручка — около 29,7 млрд грн. Соучредительница и совладелица – Ирина Чечоткина. В 2005 году, когда Rozetka была еще стартапом, Ирина работала и операционным директором, и директором по продажам. Кроме "Розетка. УА", она является бенефициаром еще 17 компаний, в том числе "Аукро Украина", "Терминал Розетка", "Розетка Мед" и т.д. ООО "Новус Украина", выручка — около 29,0 млрд грн. Совладелица — Марина Познякова Компания была зарегистрирована 19 июня 2008 года. ООО "Метро Кэш энд Керри Украина", выручка — около 28,8 млрд грн. Гендиректор – Елена Вдовиченко. В прошлом году стала членом правления Европейской бизнес ассоциации. В апреле 2025 года вошла в рейтинг топ-50 лучших топ-менеджеров Украины по версии Delo.ua. ООО ОТК "Европлюс", выручка — около 14,2 млрд грн. Директор и совладелица – Елена Заболотная. Компания была зарегистрирована 30 ноября 1998 года. ГП "ЛПП Украина" (бренды House, Cropp, Mohito и Sinsay), выручка — около 11 млрд грн. Совладелица – Анита Рикьер. ООО "Ашан Украина Гипермаркет", выручка — около 10,1 млрд грн. Гендиректор – Марта Труш, которая работает в компании 11 лет. Начинала как заместитель директора магазина во Львове, впоследствии стала директором киевского супермаркета, а затем перешла в офис на должность HRD, позже – в дирекцию по продажам. В марте 2023 года Марта Труш стала СЕО компании. ООО ТИК "Львовхолод" (региональная сеть супермаркетов "Перчатка Сеть Магазинов"), выручка — около 6,6 млрд грн. Совладелица – Ольга Козак. Она является бенефициаром ЧП "Конкордия-Львов".

"Ритейл-компании поддерживают продовольственную и потребительскую безопасность страны, но и демонстрируют чрезвычайную устойчивость и адаптивность к вызовам войны. Женское лидерство в этом важном секторе является ярким свидетельством растущей роли женщин в украинском бизнесе и их способности эффективно управлять сложными процессами даже в самые сложные времена."

Как формировался рейтинг?

При формировании рейтинга учитывались следующие показатели: