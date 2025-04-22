Жінки в українському ритейлі: хто очолює найбільші компанії роздрібної торгівлі

Аналітики розглянули конкретні приклади успішних жіночих ролей у бізнесі та склали список топ-10 компаній роздрібної торгівлі за виторгом у 2024 році, де власницями чи керівницями є жінки.

Рейтинг оприлюднили аналітики YouControl.Market.

Десятка лідерів виглядає наступним чином:

ТОВ "АТБ-Маркет", виторг — близько 209 млрд грн. Гендиректорка – Наталія Шаповалова. Вона почала карʼєру в АТБ у 1995 році з посади помічника керівника. Гендиректоркою одного з найбільших ритейлерів країни стала у 2019-му. Станом на 24 лютого 2022 року в мережі, якою керує Шаповалова, було 1320 магазинів. Через війну понад півтори сотні магазинів було зруйновано або опинилися під окупацією. Однак керівництву вдалося зберегти стійкість компанії та колектив. ТОВ "Епіцентр К", виторг — близько78,5 млрд грн. Співвласниця – Галина Герега. У 2019 році за визначну благодійну діяльність була нагороджена медаллю "Івана Мазепи". З 2003 року — фінансова директорка мережі будівельних гіпермаркетів ТОВ "Епіцентр-К". ТОВ "Комфі Трейд", виторг — близько 35 млрд грн. Співвласниця – Світлана Гуцул. Компанія Комфі почала активний розвиток 2007 року після об'єднання з компанією "Побуттехніка" Світлани Гуцул на паритетній основі. За даними Оpendatabot підприємиця володіє декількома компаніями, зокрема ТОВ "Компанія НБН", ПП "ТМК", ТОВ "СВТ- Сервіс, ТОВ "Перший термінал", ПАТ "Зоря". ТОВ "Розетка. УА", виторг — близько 29,7 млрд грн. Співзасновниця та співвласниця – Ірина Чечоткіна. У 2005 році, коли Rozetka була ще стартапом, Ірина працювала і операційним директором, і директором з продажу. Окрім "Розетка. УА" вона є бенефіціаром ще 17 компаній, у тому числі "Аукро Україна", "Термінал Розетка", "Розетка Мед", тощо. ТОВ "Новус Україна", виторг — близько29,0 млрд грн. Співвласниця – Марина Познякова. Компанія була зареєстрована 19 червня 2008 року. Її відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу у компанії складає 50%. ТОВ "Метро Кеш енд Керрі Україна", виторг — близько 28,8 млрд грн. Гендиректорка – Олена Вдовиченко. Минулого року стала членкинею правління Європейської бізнес асоціації. У квітні 2025 року увійшла до рейтингу топ-50 найкращих топ-менеджерів України за версією Delo.ua. ТОВ ОТК "Європлюс", виторг — близько 14,2 млрд грн. Директорка та співвласниця – Олена Заболотна. Компанія була зареєстрована 30 листопада 1998 року. ДП "ЛПП Україна" (бренди House, Cropp, Mohito та Sinsay), виторг — близько 11 млрд грн. Співвласниця – Аніта Рік’єр. ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", виторг — близько 10,1 млрд грн. Гендиректорка – Марта Труш, яка працює в компанії 11 років. Починала як заступниця директора магазину у Львові, згодом стала директоркою київського супермаркету, а далі перейшла в офіс на посаду HRD, пізніше – у дирекцію з продажів. У березні 2023-го Марта Труш стала СЕО компанії. ТЗОВ ТВК "Львівхолод" (регіональна мережа супермаркетів "Рукавичка Мережа Магазинів"), виторг — близько 6,6 млрд грн. Співвласниця – Ольга Козак. Вона є бенефіціаром ПП "Конкордія-Львів".

"Ритейл-компанії підтримують продовольчу та споживчу безпеку країни, але й демонструють надзвичайну стійкість та адаптивність до викликів війни. Жіноче лідерство в цьому важливому секторі є яскравим свідченням зростаючої ролі жінок в українському бізнесі та їхньої здатності ефективно керувати складними процесами навіть у найскрутніші часи", — зазначили у YouControl.Market.

Як формувався рейтинг?

Під час формування рейтингу до уваги бралися наступні показники: