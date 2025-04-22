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Жінки в українському ритейлі: хто очолює найбільші компанії роздрібної торгівлі

ноутбук, жінка, смартфон
Успішні жінки у бізнесі. / Freepik

Аналітики  розглянули конкретні приклади успішних жіночих ролей у бізнесі та склали список топ-10 компаній роздрібної торгівлі за виторгом у 2024 році, де власницями чи керівницями є жінки. 

Рейтинг оприлюднили аналітики YouControl.Market.

Десятка лідерів виглядає наступним чином:

  1. ТОВ "АТБ-Маркет", виторг — близько 209 млрд грн. Гендиректорка – Наталія Шаповалова. Вона почала карʼєру в АТБ у 1995 році з посади помічника керівника. Гендиректоркою одного з найбільших ритейлерів країни стала у 2019-му. Станом на 24 лютого 2022 року в мережі, якою керує Шаповалова, було 1320 магазинів. Через війну понад півтори сотні магазинів було зруйновано або опинилися під окупацією. Однак керівництву вдалося зберегти стійкість компанії та колектив. 
  2. ТОВ "Епіцентр К", виторг — близько78,5 млрд грн. Співвласниця – Галина Герега. У 2019 році за визначну благодійну діяльність була нагороджена медаллю "Івана Мазепи". З 2003 року — фінансова директорка мережі будівельних гіпермаркетів ТОВ "Епіцентр-К". 
  3. ТОВ "Комфі Трейд", виторг — близько 35 млрд грн. Співвласниця – Світлана Гуцул. Компанія Комфі почала активний розвиток 2007 року після об'єднання з компанією "Побуттехніка" Світлани Гуцул на паритетній основі. За даними Оpendatabot підприємиця володіє декількома компаніями, зокрема ТОВ "Компанія НБН", ПП "ТМК", ТОВ "СВТ- Сервіс, ТОВ "Перший термінал", ПАТ "Зоря". 
  4. ТОВ "Розетка. УА", виторг — близько 29,7 млрд грн. Співзасновниця та співвласниця – Ірина Чечоткіна. У 2005 році, коли Rozetka була ще стартапом, Ірина працювала і операційним директором, і директором з продажу. Окрім "Розетка. УА" вона є бенефіціаром ще 17 компаній, у тому числі "Аукро Україна", "Термінал Розетка", "Розетка Мед", тощо. 
  5. ТОВ "Новус Україна", виторг — близько29,0 млрд грн. Співвласниця – Марина Познякова. Компанія була зареєстрована 19 червня 2008 року. Її відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу у компанії складає 50%. 
  6. ТОВ "Метро Кеш енд Керрі Україна", виторг — близько 28,8 млрд грн. Гендиректорка – Олена Вдовиченко. Минулого року стала членкинею правління Європейської бізнес асоціації. У квітні 2025 року увійшла до рейтингу топ-50 найкращих топ-менеджерів України за версією Delo.ua
  7. ТОВ ОТК "Європлюс", виторг — близько 14,2 млрд грн. Директорка та співвласниця – Олена Заболотна. Компанія була зареєстрована 30 листопада 1998 року. 
  8. ДП "ЛПП Україна" (бренди House, Cropp, Mohito та Sinsay), виторг — близько 11 млрд грн. Співвласниця – Аніта Рік’єр. 
  9. ТОВ "Ашан Україна Гіпермаркет", виторг — близько 10,1 млрд грн. Гендиректорка – Марта Труш, яка працює в компанії 11 років. Починала як заступниця директора магазину у Львові, згодом стала директоркою київського супермаркету, а далі перейшла в офіс на посаду HRD, пізніше – у дирекцію з продажів. У березні 2023-го Марта Труш стала СЕО компанії. 
  10. ТЗОВ ТВК "Львівхолод" (регіональна мережа супермаркетів "Рукавичка Мережа Магазинів"), виторг — близько 6,6 млрд грн. Співвласниця – Ольга Козак. Вона є бенефіціаром ПП "Конкордія-Львів".

"Ритейл-компанії підтримують продовольчу та споживчу безпеку країни, але й демонструють надзвичайну стійкість та адаптивність до викликів війни. Жіноче лідерство в цьому важливому секторі є яскравим свідченням зростаючої ролі жінок в українському бізнесі та їхньої здатності ефективно керувати складними процесами навіть у найскрутніші часи", — зазначили у YouControl.Market.

Як формувався рейтинг?

Під час формування рейтингу до уваги бралися наступні показники:

  • компанії з основним КВЕД 47 ("Роздрібна торгівля"); 
  • частка жінок серед власників/КБВ – від 25%; 
  • наявність фінансової звітності за 2024 рік (для "Епіцентр К" проведений приблизний розрахунок на основі фінзвітності за 3 квартали 2024); 
  • паливні ритейлери, для яких КВЕД 47 не основний, не враховувалися.
Автор:
Тетяна Ковальчук