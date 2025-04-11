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Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

На Міжнародному форумі PRNext оголосили переможців ювілейного Х Національного рейтингу "Репутаційні АКТИВісти"

PRNext
Відбулося оголошення переможців Х Національного рейтингу "Репутаційні АКТИВісти"

На Міжнародному форумі PRNext’25 оголосили переможців ювілейного X Національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти – 2025".

До складу журі рейтингу цього року увійшли 136 незалежних аналітиків, галузевих експертів і журналістів провідних ділових і галузевих медіа. Вони оцінювали 650 компаній із різних секторів економіки, аби  вибрати ті, чия система репутаційного менеджменту продемонструвала найвищу ефективність, стійкість і зрілість в умовах адаптації до затяжної війни, рецесії та репутаційної турбулентності.

Голова Оргкомітету PRNext Олена Дерев’янко, партнер агенції PR-Service і віцепрезидент Української PR-Ліги, підбила підсумки дослідження та розповіла про особливості цьогорічного оголошення переможців.

Так само, як і торік, у 2025 році не оприлюднюється перелік переможців у функціональних номінаціях: "Репутаційна стабільність", "Медіаактивність", "Інноваційний підхід", "Іміджевий капітал КСВ" та "Антикризова стійкість". За відсутності низки ключових гравців і номінацій, які перебувають на паузі, організатори вирішили утриматися від висновків на основі фрагментарних даних, які не дадуть реальної картини про ключові складові репутаційної стійкості.

Фото 2 — На Міжнародному форумі PRNext оголосили переможців ювілейного Х Національного рейтингу "Репутаційні АКТИВісти"

Також на паузі залишається оцінювання якості репутаційного менеджменту в окремих галузях, де підсумки неможливо оцінити через відсутність стабільної діяльності або зникнення об’єктів оцінювання внаслідок війни та/або тимчасової втрати Україною контролю над окремими територіями. Серед них — авіаперевезення, класичні інвестиційні компанії, машинобудування та частина важкої промисловості.

Фото 3 — На Міжнародному форумі PRNext оголосили переможців ювілейного Х Національного рейтингу "Репутаційні АКТИВісти"

Аграрний сектор: Агросектор – агрохолдинги-виробники та трейдери – МХП Агросектор – постачальники агрохімії та посівного матеріалу – Corteva Agriscience

FMCG: FMCG – food – Danone FMCG – non-food – Корпорація "Біосфера" FMCG – напої non-alcohol / low alcohol – ABInBev EFES FMCG – напої alcohol – Bayadera Group FMCG – tobacco – Філіп Морріс Україна

Будівництво та девелопмент – К.А.Н. Девелопмент

Телекомунікації: Телекомунікації – оператори мобільного зв'язку – Київстар Телекомунікації – оператори фіксованого зв’язку – VEGA (Vodafone)

Транспорт і логістика: Транспорт і логістика – логістичні компанії – SAT Транспорт і логістика – поштово-логістичні оператори та кур’єрські служби – Нова пошта Транспорт і логістика – транспортні компанії – Укрзалізниця Транспорт і логістика – служби таксі – Uklon Транспорт і логістика – сервіси доставки – Glovo

ПЕК: ПЕК – видобуток, переробка нафти, газу та вугілля – ДТЕК Нафтогаз ПЕК – ритейл нафтопродуктів – WOG ПЕК – електроенергетичний сектор – ДТЕК

Фінанси: Фінанси – банки – Універсал банк/Monoвank Фінанси – страхові компанії life – UNIQA Життя Фінанси – страхові компанії non-life – ARX

HoReCa: HoReCa – керівні ресторанні компанії – ресторани Алекса Купера HoReCa – готелі та керівні готельні оператори – Емілі Резорт

IT: IT – soft – Genesis IT – hard – Asus

Металургія – Метінвест

Ритейл: Ритейл – FMCG – АТБ-Маркет Ритейл – товари для дому – Епіцентр К Ритейл – ювелірні вироби – SOVA Ритейл – парфумерія та косметика – Eva Ритейл – fashion – INTERTOP Ритейл – електроніка – Comfy

Фармація та медицина: Фармація та медицина – медклініки – Медіком Фармація та медицина – медлабораторії – Діла Фармація та медицина – виробники й імпортери – Фармак Фармація та медицина – аптеки – Фармастор (Аптека Доброго Дня, Перша соціальна аптека, Експрес Фарм).

Повний перелік переможців у кожній із галузевих номінацій оприлюднений на сторінках щорічного альманаху Рейтингу, а також на його офіційному сайті.

Online трансляція "Business Wisdom Summit 2025"
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