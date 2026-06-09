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"Живчик" сделал заявление по дизайну продукции после скандала с российским шрифтом

Живчик
"Живчик" решил сохранить старый дизайн. Фото: facebook.com/zhyvchyk.ukraine

Бренд украинского сладкого напитка "Живчик" планирует выпускать продукцию как в новом, так и в классическом старом дизайне после столкновения с волной критики в соцсетях за российский шрифт на упаковках.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба бренда.

"Мы продолжаем выпускать обе версии: в современном и классическом дизайне, сохраняя неизменным то, за что вы любите "Живчик", - его вкус", - говорится в сообщении компании.

"Живчик" попал в скандал

Известный украинский бренд безалкогольных напитков "Живчик" оказался в эпицентре скандала после презентации ребрендинга этикетки. Ее раскритиковали в соцсетях из-за отказа от традиционного дизайна, а также использования русского шрифта.

На фоне этого "Живчик" обещал покупателям изменить шрифт надписей на обновленной упаковке. Там пояснили, что при работе над дизайном был использован шрифт, который предложило партнерское агентство. Его официально приобрели через международный ресурс.

Автор:
Светлана Манько