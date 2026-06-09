"Живчик" зробив заяву щодо дизайну продукції після скандалу з російським шрифтом

Бренд українського солодкого напою "Живчик" планує випускати продукцію як у новому, так і в класичному старому дизайні після того, як зіткнувся з хвилею критики у соцмережах за російський шрифт на упаковках.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба бренду.

"Ми продовжуємо випускати обидві версії: у сучасному та класичному дизайні, зберігаючи незмінним те, за що ви любите "Живчик", — його смак", — йдеться у повідомленні компанії.

"Живчик" потрапив у скандал

Відомий український бренд безалкогольних напоїв "Живчик" опинився в епіцентрі скандалу після презентації ребрендингу етикетки. Її розкритикували у соцмережах через відмову від традиційного дизайну, а також використання російського шрифту.

На тлі цього "Живчик" обіцяв покупцям, що змінить шрифт написів на оновленій упаковці. Там пояснили, що під час роботи над дизайном використали шрифт, який запропонувала партнерська агенція. Його офіційно придбали через міжнародний ресурс.