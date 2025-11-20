Золото подешевеет на фоне сильного доллара и задержки отчета о занятости в США

Цены на золото снизились из-за укрепления доллара и уменьшения ожиданий снижения ставки Федеральной резервной системы в декабре. Инвесторы также следят за задержкой отчета о занятости в США, влияющего на динамику рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какие цены на золото?

Спотовая цена золота снизилась на 0,4% и составила 4063,81 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с декабрьской поставкой упали на 0,5%, достигнув 4063,60 доллара за унцию.

По словам старшего рыночного аналитика OANDA Кельвина Вонга, "снижение цен на золото связано, прежде всего, с существенным сокращением ставок на снижение процентных ставок в течение последних двух недель".

Вонг отметил, что в краткосрочной перспективе золото вряд ли поднимется выше отметки в 4100 долларов. "Сопротивление наблюдается на уровне 4155 долларов, а дальше цена может двигаться до 4000–3980 долларов", – добавил он.

Спотовое серебро упало на 0,6% до 51,07 доллара, платина осталась на уровне 1546,80 доллара, а палладий прибавил 0,6% до 1388,58 доллара.

Причины снижения цен

Индекс доллара (.DXY) поднялся до двухнедельного максимума, делая золото более дорогим для владельцев других валют. Протокол октябрьского заседания ФРС показал, что банк снизил ставки, хотя политики предупреждали о рисках инфляции и потере доверия.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на декабрьском заседании ФРС в 33% по сравнению с 49% раньше, по данным инструмента FedWatch от CME Group.

Золото обычно лучше чувствует себя при низких ставках и неопределенности. Сегодня внимание рынка сосредоточено на сентябрьском отчете о занятости в США, который может дать дополнительные подсказки по политике ФРС. Экономисты ожидают прибавить 50 000 рабочих мест.

Золото в Украине

Промышленная добыча золота в Украине почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал. По оценкам Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр), прогнозные ресурсы золота в стране составляет около 3 тыс. тонн.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.