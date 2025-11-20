Запланована подія 2

Золото дешевшає на тлі сильного долара та затримки звіту про зайнятість у США

золото
Ціни на золото / Depositphotos

Ціни на золото знизилися через зміцнення долара та зменшення очікувань щодо зниження ставки Федеральної резервної системи у грудні. Інвестори також стежать за затримкою звіту про зайнятість у США, що впливає на динаміку ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які ціни на золото?

Спотова ціна золота знизилася на 0,4% і склала 4063,81 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з грудневою поставкою впали на 0,5%, досягнувши 4063,60 долара за унцію.

За словами старшого ринкового аналітика OANDA Кельвіна Вонга, "зниження цін на золото пов’язане передусім із суттєвим скороченням ставок на зниження відсоткових ставок протягом останніх двох тижнів".

Вонг зазначив, що в короткостроковій перспективі золото навряд чи підніметься вище позначки 4100 доларів. "Опір спостерігається на рівні 4155 доларів, а далі ціна може рухатися до 4000–3980 доларів", – додав він.

Спотове срібло впало на 0,6% до 51,07 долара, платина залишилася на рівні 1546,80 долара, а паладій додав 0,6% до 1388,58 долара.

Причини зниження цін

Індекс долара (.DXY) піднявся до двотижневого максимуму, роблячи золото дорожчим для власників інших валют. Протокол жовтневого засідання ФРС показав, що банк знизив ставки, хоча політики попереджали про ризики інфляції та втрату довіри.

Нині трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на грудневому засіданні ФРС у 33% порівняно з 49% раніше, за даними інструменту FedWatch від CME Group.

Золото зазвичай краще почувається при низьких ставках та економічній невизначеності. Сьогодні увага ринку зосереджена на вересневому звіті про зайнятість у США, який може дати додаткові підказки щодо політики ФРС. Економісти очікують додати 50 000 робочих місць.

Активи SPDR Gold Trust зросли на 0,22% до 1043,72 тонни. Спотове срібло впало на 0,6% до 51,07 долара, платина залишилася на рівні 1546,80 долара, а паладій додав 0,6% до 1388,58 долара.

Золото в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні наразі майже не здійснюється, незважаючи на значний потенціал. За оцінками Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), прогнозні ресурси золота в країні становлять близько 3 тис. тонн.

У вересні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Автор:
Ольга Опенько