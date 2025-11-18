Золото впало до тижневого мінімуму на тлі зниження процентної ставки ФРС

Ціни на золото у вівторок опустилися до найнижчої позначки за понад тиждень. Головний чинник — інвестори сумніваються, що ФРС знизить ставки наступного місяця, а це зменшує привабливість золота. Також на ринок впливає відкладення публікації економічних звітів у США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Падіння цін та надії на ФРС

Спотова ціна на золото знизилася на 0,1%, досягнувши 4 039,71 долара за унцію. Раніше під час сесії ціна опускалася до найнижчого рівня з 10 листопада. Водночас, грудневі ф'ючерси на золото в США втратили 0,9%, торгуючись на рівні 4 039 доларів за унцію.

Трейдери, які раніше сподівалися, що відновлення офіційних даних підтвердить необхідність зниження ставки ФРС вже у грудні, зіткнулися з обережністю з боку посадовців Центрального банку.

Інвестори чекають на нові сигнали

За даними Reuters, інвестори тепер зосереджені на майбутніх публікаціях, які можуть дати підказки щодо подальших кроків ФРС. Вони очікують на:

Публікацію протоколу останнього засідання ФРС у середу.

Вересневі дані про заробітну плату поза сільським господарством, які мають бути оприлюднені у четвер.

Попри короткостроковий спад, аналітики зберігають оптимізм щодо золота в довгостроковій перспективі.

"Ми все ще бачимо довгостроковий сприятливий фундаментальний фон для золота. Економіка США продовжує охолоджуватися, процентні ставки в США мають впасти, і в результаті долар США має ослабнути", - зазначив Карстен Менке, аналітик Julius Baer.

Видобуток золота в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні наразі майже не здійснюється, незважаючи на значний потенціал. За оцінками Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), прогнозні ресурси золота в країні становлять близько 3 тис. тонн.

У вересні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Нагадаємо, 4 листопада ціни на золото опустились нижче позначки $4000 за унцію. Спотова ціна на золото знизилася на 0,8%, до $3968,09. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні також подешевшали на 0,9%, до $3979,20.