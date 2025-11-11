Золото зросло до тритижневого максимуму на тлі ознак відновлення роботи уряду США

Ціни на золото у вівторок продовжили зростати, досягши найвищого рівня за майже три тижні, чому сприяли зростаючі очікування щодо чергового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою США у грудні, а також на тлі ознак завершення призупинення роботи (шатдауну) уряду США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на 0,4% до 4 131,32 долара за унцію, досягнувши найвищого рівня з 23 жовтня. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні зросли на 0,4% до 4 137,50 долара за унцію.

Очікування ринку підкріпила заява голови ФРС Стівена Мірана, який у понеділок повідомив, що зниження ставки на 50 базисних пунктів у грудні було б доречним, посилаючись на падіння інфляції та зростання рівня безробіття.

Минулого тижня дані показали, що економіка США скоротила робочі місця у жовтні через втрати у державному секторі та роздрібній торгівлі. Крім того, опитування, опубліковане у п'ятницю, засвідчило, що споживчі настрої в США послабшали до 3,5-річного мінімуму.

Безприбуткове золото традиційно виграє від низьких процентних ставок та економічної невизначеності.

Важливим чинником стала і ситуація з фінансуванням уряду США. У понеділок Сенат США ухвалив угоду, яка відновить федеральне фінансування та покладе край найтривалішому призупиненню роботи уряду (шатдауну).

Відновлення роботи уряду найближчими днями дозволить опублікувати ключові економічні показники, як-от звіт про незайнятість сільського господарства, які були затримані. Це дасть більше ясності щодо економічних перспектив США та подальшої траєкторії процентної ставки ФРС.

Нагадаємо, 4 листопада ціни на золото опустились нижче позначки $4000 за унцію. Спотова ціна на золото знизилася на 0,8%, до $3968,09. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні також подешевшали на 0,9%, до $3979,20.