Спотова ціна на золото сягнула найвищого рівня з кінця жовтня: які чинники вплинули на ринок

Ціни на золото 10 листопада зросли до двотижневого максимуму. Спотова ціна на золото зросла на 1,8% до $4 070,99 за унцію, фіксуючи найвищий рівень з 27 жовтня. Ф'ючерси на золото в США з грудневою поставкою також піднялися на 1,8% до $4 079,70 за унцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Драйверами зростання стали посилені очікування ринку щодо чергового зниження процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у грудні, а також низка слабких економічних даних США, які посилили занепокоєння щодо глобального економічного уповільнення.

Головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер зазначив, що "золото отримує сильну пропозицію від трейдерів на початку тижня, причому дорогоцінний метал зростає на очікуванні того, що зниження ставки все ще може відбутися наступного місяця, навіть попри те, що ФРС применшує ймовірність цього".

Настрій інвесторів підкріплюється невтішною статистикою: дані минулого тижня засвідчили, що економіка США скоротила робочі місця в жовтні, а споживчі настрої на початку листопада ослабли до найнижчого рівня за майже 3,5 роки. Це є наслідком побоювань щодо економічних наслідків найтривалішого в історії урядового призупинення роботи (шатдауну).

За даними CME FedWatch Tool, учасники ринку зараз оцінюють ймовірність зниження ставки ФРС у грудні на рівні 67%. Недохідне золото традиційно є привабливим активом в умовах низьких процентних ставок та підвищеної економічної невизначеності.

Про зростання інтересу свідчить і найбільший у світі біржовий фонд (ETF), що підтримується золотом, SPDR Gold Trust: його активи зросли на 0,16% до 1042,06 метричних тонн.

На тлі зростання золота інші дорогоцінні метали також демонструють позитивну динаміку: срібло зросло на 2,5% до $49,52 за унцію, платина – на 1,3% до $1 565,22, а паладій – на 1,1% до $1 396,37.

Нагадаємо, 4 листопада ціни на золото опустились нижче позначки $4000 за унцію. Спотова ціна на золото знизилася на 0,8%, до $3968,09. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні також подешевшали на 0,9%, до $3979,20.