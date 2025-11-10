Спотовая цена на золото достигла самого высокого уровня с конца октября: какие факторы повлияли на рынок

Цены на золото 10 ноября выросли до двухнедельного максимума. Спотовая цена на золото выросла на 1,8% до $4 070,99 за унцию, фиксируя самый высокий уровень с 27 октября. Фьючерсы на золото в США с декабрьской поставкой также поднялись на 1,8% до $4 079,70 за унцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Драйверами роста стали усиленные ожидания рынка по поводу очередного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в декабре, а также ряд слабых экономических данных США, усиливших беспокойство по поводу глобального экономического замедления.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Вотерер отметил, что "золото получает сильное предложение от трейдеров в начале недели, причем драгоценный металл растет на ожидании того, что снижение ставки все еще может произойти в следующем месяце, даже несмотря на то, что ФРС умаляет вероятность этого".

Настроение инвесторов подкрепляется нелестной статистикой: данные на прошлой неделе показали, что экономика США сократила рабочие места в октябре, а потребительские настроения в начале ноября ослабли до самого низкого уровня почти за 3,5 года. Это является следствием опасений по поводу экономических последствий самого длительного в истории правительственного приостановления работы (шатдауна).

По данным CME FedWatch Tool, участники рынка сейчас оценивают вероятность понижения ставки ФРС в декабре на уровне 67%. Недоходное золото традиционно является привлекательным активом в условиях низких процентных ставок и повышенной экономической неопределенности.

О росте интереса свидетельствует и крупнейший в мире поддерживаемый золотом биржевой фонд (ETF) SPDR Gold Trust: его активы выросли на 0,16% до 1042,06 метрических тонн.

На фоне роста золота другие драгоценные металлы также демонстрируют положительную динамику: серебро выросло на 2,5% до $49,52 за унцию, платина – на 1,3% до $1 565,22, а палладий – на 1,1% до $1 396,37.

Напомним, 4 ноября цены на золото опустились ниже отметки в $4000 за унцию. Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% до $3968,09. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре также подешевели на 0,9% до $3979,20.