Цена золота упала ниже $4000 на фоне укрепления доллара и неопределенности ставки ФРС

4 ноября цены на золото опустившись ниже отметки в $4000 за унцию. Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% до $3968,09. Декабрьские фьючерсы на золото в США также подешевели на 0,9% до $3979,20.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Влияние доллара и ФРС

Основное давление на рынок золота оказывает индекс доллара, торговавшийся на трехмесячных максимумах. Укрепление доллара делает золото более дорогим для владельцев других валют.

Дэвид Мегер, директор по торговле металлами в High Ridge Futures, отметил, что "с ростом курса доллара мы видим, что он имеет вес на рынке золота... часть этого недавнего укрепления доллара и веса на рынке золота связана с меньшей вероятностью потенциального снижения ставки в декабре".

Несмотря на то, что Федеральная резервная система (ФРС) снизила ставки на прошлой неделе, глава Джером Пауэлл предположил, что это может быть последнее понижение в году. Следствием этого стало резкое снижение ожиданий: трейдеры сейчас видят лишь 71% вероятность снижения ставки в декабре по сравнению с более чем 90% неделей ранее (по данным CME FedWatch).

Бездоходное золото традиционно преуспевает в условиях низких процентных ставок и во времена экономической неопределенности.

Макроэкономические риски

Ситуацию усложняет вероятное прекращение работы правительства США, которое может стать самым продолжительным в истории и привести к остановке публикации правительственных экономических данных. Инвесторы сейчас активно следят за неофициальными отчетами, включая данные ADP по национальной занятости , который будет опубликован в среду.

Цена на выросшие на 53% в этом году золота слитки упала более чем на 9% с рекордно высокого уровня 20 октября.

Аналитик StoneX Рона О'Коннелл прокомментировала: "Золото теряет определенную пену, хотя все еще учитывает опасения по поводу независимости ФРС и возможности стагфляции, а также скрытые геополитические риски и международную напряженность. Часть пены сдулась во время крайне необходимой коррекции."

Цены других металлов

Что касается других драгоценных металлов, то спотовая цена на серебро снизилась на 1,3% до 47,47 доллара за унцию, платина снизилась на 1,2% до 1547,09 доллара, а палладий подешевел на 3,5% до 1394,75 доллара.

Напомним, 22 октября с потовые цены на золото и серебро подверглись наиболее резкой распродаже за последние годы, поскольку инвесторы начали фиксировать доходы на фоне опасений относительно возможной переоценки драгоценных металлов после недавнего исторического роста.