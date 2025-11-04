Ціна золота впала нижче $4000 на тлі зміцнення долара та невизначеності ставки ФРС

4 листопада ціни на золото опустившись нижче позначки $4000 за унцію. Спотова ціна на золото знизилася на 0,8% до $3968,09. Ф'ючерси на золото в США з поставкою у грудні також подешевшали на 0,9% до $3979,20.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Вплив долара та ФРС

Основний тиск на ринок золота чинить індекс долара, який торгувався на тримісячних максимумах. Зміцнення долара робить золото дорожчим для власників інших валют.

Девід Мегер, директор з торгівлі металами в High Ridge Futures, зазначив, що "зі зростанням курсу долара ми бачимо, що він має вагу на ринку золота... частина цього нещодавнього зміцнення долара та ваги на ринку золота пов'язана з меншою ймовірністю потенційного зниження ставки в грудні".

Попри те, що Федеральна резервна система (ФРС) знизила ставки минулого тижня, голова Джером Пауелл припустив, що це може бути останнє зниження в році. Наслідком цього стало різке зниження очікувань: трейдери зараз бачать лише 71% ймовірність зниження ставки в грудні порівняно з понад 90% тижнем раніше (за даними CME FedWatch).

Бездохідне золото традиційно процвітає в умовах низьких процентних ставок та в часи економічної невизначеності.

Макроекономічні ризики

Ситуацію ускладнює ймовірне припинення роботи уряду США, яке може стати найтривалішим в історії та призвести до зупинки публікації урядових економічних даних. Інвестори зараз активно стежать за неофіційними звітами, включаючи дані ADP щодо національної зайнятості, який буде опубліковано у середу.

Ціна на золоті злитки, які зросли на 53% цього року, впала більш ніж на 9% з рекордно високого рівня 20 жовтня.

Аналітик StoneX Рона О'Коннелл прокоментувала: "Золото втрачає певну піну, хоча все ще враховує побоювання щодо незалежності ФРС та можливості стагфляції, а також приховані геополітичні ризики та міжнародну напруженість. Частина піни здулася під час вкрай необхідної корекції."

Ціни інших металів

Щодо інших дорогоцінних металів, то спотова ціна на срібло знизилася на 1,3% до 47,47 долара за унцію, платина знизилася на 1,2% до 1547,09 долара, а паладій подешевшав на 3,5% до 1394,75 долара.

Нагадаємо, 22 жовтня спотові ціни на золото та срібло зазнали найбільш різкого розпродажу за останні роки, оскільки інвестори почали фіксувати прибутки на тлі побоювань щодо можливої переоцінки дорогоцінних металів після недавнього історичного зростання.