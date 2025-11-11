Запланована подія 2

Золото выросло до трехнедельного максимума на фоне признаков возобновления работы правительства США

золото
Цена на золото достигла трехнедельного максимума / Depositphotos

Цены на золото во вторник продолжили расти, достигнув наивысшего уровня почти за три недели, чему способствовали растущие ожидания относительно очередного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре, а также на фоне признаков завершения приостановки работы (шатдауна) правительства США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Спотовая цена на золото выросла на 0,4% до 4 131,32 доллара за унцию, достигнув самого высокого уровня с 23 октября. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,4% до 4 137,50 доллара за унцию.

Ожидание рынка подкрепило заявление главы ФРС Стивена Мирана, который в понедельник сообщил, что снижение ставки на 50 базисных пунктов в декабре было бы уместным, ссылаясь на падение инфляции и рост безработицы.

На прошлой неделе данные показали, что экономика США сократила рабочие места в октябре из-за потерь в государственном секторе и розничной торговли. Кроме того, опрос, опубликованный в пятницу, показал, что потребительские настроения в США ослабли до 3,5-летнего минимума.

Бесприбыльное золото традиционно выигрывает от низких процентных ставок и экономической неопределенности.

Важным фактором явилась и ситуация с финансированием правительства США. В понедельник Сенат США принял соглашение, которое возобновит федеральное финансирование и положит конец продолжительнейшей приостановке работы правительства (шатдауна).

Возобновление работы правительства в ближайшие дни позволит опубликовать ключевые экономические показатели, например, отчет о незанятости сельского хозяйства, которые были задержаны. Это даст больше ясности по экономическим перспективам США и дальнейшей траектории процентной ставки ФРС.

Напомним, 4 ноября цены на золото опустились ниже отметки в $4000 за унцию. Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% до $3968,09. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре также подешевели на 0,9% до $3979,20.

Автор:
Татьяна Бессараб