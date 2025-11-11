- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Золото выросло до трехнедельного максимума на фоне признаков возобновления работы правительства США
Цены на золото во вторник продолжили расти, достигнув наивысшего уровня почти за три недели, чему способствовали растущие ожидания относительно очередного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США в декабре, а также на фоне признаков завершения приостановки работы (шатдауна) правительства США.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
Спотовая цена на золото выросла на 0,4% до 4 131,32 доллара за унцию, достигнув самого высокого уровня с 23 октября. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,4% до 4 137,50 доллара за унцию.
Ожидание рынка подкрепило заявление главы ФРС Стивена Мирана, который в понедельник сообщил, что снижение ставки на 50 базисных пунктов в декабре было бы уместным, ссылаясь на падение инфляции и рост безработицы.
На прошлой неделе данные показали, что экономика США сократила рабочие места в октябре из-за потерь в государственном секторе и розничной торговли. Кроме того, опрос, опубликованный в пятницу, показал, что потребительские настроения в США ослабли до 3,5-летнего минимума.
Бесприбыльное золото традиционно выигрывает от низких процентных ставок и экономической неопределенности.
Важным фактором явилась и ситуация с финансированием правительства США. В понедельник Сенат США принял соглашение, которое возобновит федеральное финансирование и положит конец продолжительнейшей приостановке работы правительства (шатдауна).
Возобновление работы правительства в ближайшие дни позволит опубликовать ключевые экономические показатели, например, отчет о незанятости сельского хозяйства, которые были задержаны. Это даст больше ясности по экономическим перспективам США и дальнейшей траектории процентной ставки ФРС.
Напомним, 4 ноября цены на золото опустились ниже отметки в $4000 за унцию. Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% до $3968,09. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре также подешевели на 0,9% до $3979,20.