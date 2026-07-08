Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,51

--0,05

EUR

50,88

+0,01

Наличный курс:

USD

44,57

44,48

EUR

51,15

50,95

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Журнал "ТОП-100. Рейтинги самых больших" и delo.ua определили лучших работодателей и HR-директоров 2026 года

Награждены лучшие работодатели и HRD 2026 года
Награждены лучшие работодатели и HRD 2026 года / Delo.ua

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua назвали 100 лучших работодателей Украины 2026 года, а также ТОП-50 HRD ведущих украинских компаний, представлявших ключевые отрасли экономики.

Первоначально в рейтинге лучших работодателей приняли участие около 200 компаний, а за звание лидера профессии HR соревновались более 100 профессионалов. Церемония награждения прошла 8 июля в рамках ежегодной конференции HR Wisdom Summit.

В первую десятку рейтинга "Лучшие работодатели 2026 года" вошли:

  1. Kernel
  2. ДТЭК
  3. Киевстар
  4. Фармак
  5. Группа Нафтогаз
  6. ПриватБанк
  7. Метинвест
  8. "МакДональдс" в Украине
  9. АрселорМиттал Кривой Рог
  10. Imperial Tobacco (Imperial Brands)

Участниками рейтинга стали признанные лидеры бизнеса и рынка труда. Эти компании обеспечивают работой сотни тысяч украинцев, создают тысячи новых рабочих мест ежегодно, формируют условия для профессионального роста персонала, поддерживают экономику страны.

В первую десятку рейтинга "Лучшие HRD 2026 года" вошли:

  1. Елена Артазей, член правления, директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз
  2. Наталья Теряхина, HRD Kernel
  3. Елена Семич, директор по управлению персоналом и директор Академии ДТЭК
  4. Роман Борисенко, руководитель дирекции HR и корпоративного управления ПриватБанка
  5. Оксана Олейник, Chief Human Resources Officer "Киевстар"
  6. Светлана Мозговая, директор по работе с персоналом, корпоративному партнерству и коммуникациям агропромхолдинга "Астарта-Киев"
  7. Татьяна Костюченко, HRD, заместитель председателя правления ПУМБ
  8. Тереза Трепачева, директор по работе с людьми "МакДональдс" в Украине, Чехии и Словакии
  9. Инна Печерица, HRD сети магазинов EVA и EVA.UA
  10. Надежда Сиренко, HRD "Vodafone Украина"

Финалистами Рейтинга топ-50 HRD стали те кандидаты, которые по оценкам жюри входят в элиту профессионалов по управлению человеческим капиталом страны и получили наибольшее количество баллов от экспертов. При оценке учитывались также результаты онлайн-голосования за лучших HR-директоров, который проходил на ведущем деловом портале delo.ua.

Полный список компаний, вошедших в рейтинг "Лучшие работодатели 2026 года" и ТОП-50 HRD будет опубликован на портале delo.ua 9 июля.

Как выбирали лучших

Редколлегия журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" сформировала лонглист компаний, в который вошли лидеры ключевых отраслей экономики Украины и работодатели с проактивной позицией на рынке труда. На портале delo.ua было организовано онлайн-голосование за эти компании. Лучшие из них определились по результатам оценки номинантов независимым экспертным жюри.

Оценка кандидатов осуществлялась по следующим критериям:

  • корпоративное обучение и программы развития молодых специалистов;
  • социальный пакет и практики повышения благосостояния работников;
  • автоматизация HR-процессов и внедрение инноваций;
  • инструменты вознаграждений и компенсаций;
  • уровень корпоративной культуры и внутренних коммуникаций;
  • поддержка мобилизованных работников и программы реинтеграции ветеранов.

В состав экспертного жюри вошли:

  • Юрий Гусев, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги самых больших";
  • Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины;
  • Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа;
  • Евгения Близнюк, социологиня, основательница и CEO исследовательской компании Gradus;
  • Татьяна Гончар, основательница и управляющая партнерша DCT Consulting;
  • Екатерина Ковалевская, Head of Ukrainian Association HRPro;
  • Анна Мищенко, управляющая партнерша КШГУ;
  • Светлана Спинко, директор департамента персонала KPMG в Украине;
  • Лариса Онипко, лидер Премии "HR-бренд Украина";
  • Наталья Лукаш, HR-экспертка, менторша и консультант;
  • Наталии Новгородская, соучредитель UpPro School, организатор Soft Skills Summit;
  • Татьяна Смирнова, генеральный директор Ekonomika+;
  • Сергей Гайдайчук, президент CEO Club Ukraine;
  • Татьяна Шерман, руководитель по развитию бизнеса и партнерств Academy DTEK.

Напомним, что в прошлом году журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua определили 100 лучших работодателей Украины 2025 года, а также ТОП-35 HRD ведущих украинских компаний.

В общей сложности в сотню лучших работодателей страны вошли системные банки, IТ компании, крупные агрохолдинги, ведущие фармацевтические компании, предприятия пищевой промышленности, международные бренды, крупные торговые сети и т.д.

Автор:
Наталья Таранова