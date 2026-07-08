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Журнал "ТОП-100. Рейтинги самых больших" и delo.ua определили лучших работодателей и HR-директоров 2026 года
Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua назвали 100 лучших работодателей Украины 2026 года, а также ТОП-50 HRD ведущих украинских компаний, представлявших ключевые отрасли экономики.
Первоначально в рейтинге лучших работодателей приняли участие около 200 компаний, а за звание лидера профессии HR соревновались более 100 профессионалов. Церемония награждения прошла 8 июля в рамках ежегодной конференции HR Wisdom Summit.
В первую десятку рейтинга "Лучшие работодатели 2026 года" вошли:
- Kernel
- ДТЭК
- Киевстар
- Фармак
- Группа Нафтогаз
- ПриватБанк
- Метинвест
- "МакДональдс" в Украине
- АрселорМиттал Кривой Рог
- Imperial Tobacco (Imperial Brands)
Участниками рейтинга стали признанные лидеры бизнеса и рынка труда. Эти компании обеспечивают работой сотни тысяч украинцев, создают тысячи новых рабочих мест ежегодно, формируют условия для профессионального роста персонала, поддерживают экономику страны.
В первую десятку рейтинга "Лучшие HRD 2026 года" вошли:
- Елена Артазей, член правления, директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз
- Наталья Теряхина, HRD Kernel
- Елена Семич, директор по управлению персоналом и директор Академии ДТЭК
- Роман Борисенко, руководитель дирекции HR и корпоративного управления ПриватБанка
- Оксана Олейник, Chief Human Resources Officer "Киевстар"
- Светлана Мозговая, директор по работе с персоналом, корпоративному партнерству и коммуникациям агропромхолдинга "Астарта-Киев"
- Татьяна Костюченко, HRD, заместитель председателя правления ПУМБ
- Тереза Трепачева, директор по работе с людьми "МакДональдс" в Украине, Чехии и Словакии
- Инна Печерица, HRD сети магазинов EVA и EVA.UA
- Надежда Сиренко, HRD "Vodafone Украина"
Финалистами Рейтинга топ-50 HRD стали те кандидаты, которые по оценкам жюри входят в элиту профессионалов по управлению человеческим капиталом страны и получили наибольшее количество баллов от экспертов. При оценке учитывались также результаты онлайн-голосования за лучших HR-директоров, который проходил на ведущем деловом портале delo.ua.
Полный список компаний, вошедших в рейтинг "Лучшие работодатели 2026 года" и ТОП-50 HRD будет опубликован на портале delo.ua 9 июля.
Как выбирали лучших
Редколлегия журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" сформировала лонглист компаний, в который вошли лидеры ключевых отраслей экономики Украины и работодатели с проактивной позицией на рынке труда. На портале delo.ua было организовано онлайн-голосование за эти компании. Лучшие из них определились по результатам оценки номинантов независимым экспертным жюри.
Оценка кандидатов осуществлялась по следующим критериям:
- корпоративное обучение и программы развития молодых специалистов;
- социальный пакет и практики повышения благосостояния работников;
- автоматизация HR-процессов и внедрение инноваций;
- инструменты вознаграждений и компенсаций;
- уровень корпоративной культуры и внутренних коммуникаций;
- поддержка мобилизованных работников и программы реинтеграции ветеранов.
В состав экспертного жюри вошли:
- Юрий Гусев, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги самых больших";
- Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины;
- Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа;
- Евгения Близнюк, социологиня, основательница и CEO исследовательской компании Gradus;
- Татьяна Гончар, основательница и управляющая партнерша DCT Consulting;
- Екатерина Ковалевская, Head of Ukrainian Association HRPro;
- Анна Мищенко, управляющая партнерша КШГУ;
- Светлана Спинко, директор департамента персонала KPMG в Украине;
- Лариса Онипко, лидер Премии "HR-бренд Украина";
- Наталья Лукаш, HR-экспертка, менторша и консультант;
- Наталии Новгородская, соучредитель UpPro School, организатор Soft Skills Summit;
- Татьяна Смирнова, генеральный директор Ekonomika+;
- Сергей Гайдайчук, президент CEO Club Ukraine;
- Татьяна Шерман, руководитель по развитию бизнеса и партнерств Academy DTEK.
Напомним, что в прошлом году журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua определили 100 лучших работодателей Украины 2025 года, а также ТОП-35 HRD ведущих украинских компаний.
В общей сложности в сотню лучших работодателей страны вошли системные банки, IТ компании, крупные агрохолдинги, ведущие фармацевтические компании, предприятия пищевой промышленности, международные бренды, крупные торговые сети и т.д.