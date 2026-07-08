Журнал "ТОП-100. Рейтинги самых больших" и delo.ua определили лучших работодателей и HR-директоров 2026 года

Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua назвали 100 лучших работодателей Украины 2026 года, а также ТОП-50 HRD ведущих украинских компаний, представлявших ключевые отрасли экономики.

Первоначально в рейтинге лучших работодателей приняли участие около 200 компаний, а за звание лидера профессии HR соревновались более 100 профессионалов. Церемония награждения прошла 8 июля в рамках ежегодной конференции HR Wisdom Summit.

В первую десятку рейтинга "Лучшие работодатели 2026 года" вошли:

Kernel ДТЭК Киевстар Фармак Группа Нафтогаз ПриватБанк Метинвест "МакДональдс" в Украине АрселорМиттал Кривой Рог Imperial Tobacco (Imperial Brands)

Участниками рейтинга стали признанные лидеры бизнеса и рынка труда. Эти компании обеспечивают работой сотни тысяч украинцев, создают тысячи новых рабочих мест ежегодно, формируют условия для профессионального роста персонала, поддерживают экономику страны.

В первую десятку рейтинга "Лучшие HRD 2026 года" вошли:

Елена Артазей, член правления, директор по человеческому капиталу Группы Нафтогаз Наталья Теряхина, HRD Kernel Елена Семич, директор по управлению персоналом и директор Академии ДТЭК Роман Борисенко, руководитель дирекции HR и корпоративного управления ПриватБанка Оксана Олейник, Chief Human Resources Officer "Киевстар" Светлана Мозговая, директор по работе с персоналом, корпоративному партнерству и коммуникациям агропромхолдинга "Астарта-Киев" Татьяна Костюченко, HRD, заместитель председателя правления ПУМБ Тереза Трепачева, директор по работе с людьми "МакДональдс" в Украине, Чехии и Словакии Инна Печерица, HRD сети магазинов EVA и EVA.UA Надежда Сиренко, HRD "Vodafone Украина"

Финалистами Рейтинга топ-50 HRD стали те кандидаты, которые по оценкам жюри входят в элиту профессионалов по управлению человеческим капиталом страны и получили наибольшее количество баллов от экспертов. При оценке учитывались также результаты онлайн-голосования за лучших HR-директоров, который проходил на ведущем деловом портале delo.ua.

Полный список компаний, вошедших в рейтинг "Лучшие работодатели 2026 года" и ТОП-50 HRD будет опубликован на портале delo.ua 9 июля.

Как выбирали лучших

Редколлегия журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" сформировала лонглист компаний, в который вошли лидеры ключевых отраслей экономики Украины и работодатели с проактивной позицией на рынке труда. На портале delo.ua было организовано онлайн-голосование за эти компании. Лучшие из них определились по результатам оценки номинантов независимым экспертным жюри.

Оценка кандидатов осуществлялась по следующим критериям:

корпоративное обучение и программы развития молодых специалистов;

социальный пакет и практики повышения благосостояния работников;

автоматизация HR-процессов и внедрение инноваций;

инструменты вознаграждений и компенсаций;

уровень корпоративной культуры и внутренних коммуникаций;

поддержка мобилизованных работников и программы реинтеграции ветеранов.

В состав экспертного жюри вошли:

Юрий Гусев, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги самых больших";

Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины;

Мария Абдуллина, руководитель направления OLX Работа;

Евгения Близнюк, социологиня, основательница и CEO исследовательской компании Gradus;

Татьяна Гончар, основательница и управляющая партнерша DCT Consulting;

Екатерина Ковалевская, Head of Ukrainian Association HRPro;

Анна Мищенко, управляющая партнерша КШГУ;

Светлана Спинко, директор департамента персонала KPMG в Украине;

Лариса Онипко, лидер Премии "HR-бренд Украина";

Наталья Лукаш, HR-экспертка, менторша и консультант;

Наталии Новгородская, соучредитель UpPro School, организатор Soft Skills Summit;

Татьяна Смирнова, генеральный директор Ekonomika+;

Сергей Гайдайчук, президент CEO Club Ukraine;

Татьяна Шерман, руководитель по развитию бизнеса и партнерств Academy DTEK.

Напомним, что в прошлом году журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и деловой портал delo.ua определили 100 лучших работодателей Украины 2025 года, а также ТОП-35 HRD ведущих украинских компаний.

В общей сложности в сотню лучших работодателей страны вошли системные банки, IТ компании, крупные агрохолдинги, ведущие фармацевтические компании, предприятия пищевой промышленности, международные бренды, крупные торговые сети и т.д.