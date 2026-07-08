Журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших” та delo.ua визначили найкращих роботодавців та HR-директорів 2026 року

Журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших” та діловий портал delo.ua назвали 100 найкращих роботодавців України 2026 року, а також ТОП-50 HRD провідних українських компаній, які представляли ключові галузі економіки.

Початково у рейтингу найкращих роботодавців взяли участь майже 200 компаній, а за звання лідера професії HR змагалися понад 100 професіоналів. Церемонія нагородження відбулася 8 липня в рамках щорічної конференції HR Wisdom Summit.

До першої десятки рейтингу "Найкращі роботодавці 2026 року" увійшли:

Kernel ДТЕК Київстар Farmak Група Нафтогаз ПриватБанк Метінвест "МакДональдз" в Україні АрселорМіттал Кривий Ріг Imperial Tobacco (Imperial Brands)

Учасниками рейтингу стали визнані лідери бізнесу та ринку праці. Ці компанії забезпечують роботою сотні тисяч українців, створюють тисячі нових робочих місць щорічно, формують належні умови для професійного зростання персоналу, підтримують економіку країни.

До першої десятки рейтингу "Найкращі HRD 2026 року" увійшли:

Олена Артазей, член правління, директор з людського капіталу Групи Нафтогаз Наталія Теряхіна, HRD Kernel Олена Семич, директорка з управління персоналом та директорка Академії ДТЕК Роман Борисенко, керівник дирекції HR та корпоративного управління ПриватБанку Оксана Олійник, Chief Human Resources Officer "Київстар" Світлана Мозгова, директорка по роботі з персоналом, корпоративного партнерства та комунікацій агропромхолдингу "Астарта-Київ" Тетяна Костюченко, HRD, заступниця голови правління ПУМБ Тереза Трепачова, директорка по роботі з людьми "МакДональдз" в Україні, Чехії та Словаччині Інна Печериця, HRD мережі магазинів EVA та EVA.UA Надія Сіренко, HRD "Vodafone Україна"

Фіналістами Рейтингу топ-50 HRD стали ті кандидати, які за оцінками журі входять до еліти професіоналів з управління людським капіталом країни та отримали найбільшу кількість балів від експертів. При оцінюванні враховувались також результати онлайн-голосування за найкращих HR-директорів, який проходивна провідному діловому порталі delo.ua.

Повний перелік компаній, що увійшли до рейтингу "Найкращі роботодавці 2026 року" та ТОП-50 HRD буде опубліковано на порталі delo.ua 9 липня.

Як обирали найкращих

Редколегія журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" сформувала лонгліст компаній, до якого увійшли лідери ключових галузей економіки України та роботодавці з проактивною позицією на ринку праці. На порталі delo.ua було організовано онлайн-голосування за ці компанії. Найкращі з них визначилися за результатами оцінювання номінантів незалежним експертним журі.

Оцінювання кандидатів здійснювалось за такими критеріями:

корпоративне навчання та програми розвитку молодих фахівців;

соціальний пакет і практики підвищення добробуту працівників;

автоматизація HR-процесів та впровадження інновацій;

інструменти винагород та компенсацій;

рівень корпоративної культури та внутрішніх комунікацій;

підтримка мобілізованих працівників і програми реінтеграції ветеранів.

До складу експертного журі увійшли:

Юрій Гусєв, головний редактор журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших";

Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України;

Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота;

Євгенія Близнюк, соціологиня, засновниця та CEO дослідницької компанії Gradus;

Тетяна Гончар, засновниця та керівна партнерка DCT Consulting;

Катерина Ковалевська, Head of Ukrainian Association HRPro;

Анна Міщенко, керівна партнерка КШДУ;

Світлана Спінко, директорка департаменту персоналу KPMG в Україні;

Лариса Онипко, лідерка Премії "HR-бренд Україна";

Наталія Лукаш, HR-експертка, менторка та консультантка;

Наталі Новгородська, співзасновниця UpPro School, організаторка Soft Skills Summit;

Тетяна Смірнова, генеральна директорка Ekonomika+;

Сергій Гайдайчук, президент CEO Club Ukraine;

Тетяна Шерман, керівниця з розвитку бізнесу та партнерств Academy DTEK.

Нагадаємо, що минулого року журнал “ТОП-100. Рейтинги найбільших” та діловий портал delo.ua визначили 100 найкращих роботодавців України 2025 року, а також ТОП-35 HRD провідних українських компаній.

Загалом до сотні найкращих роботодавців країни увійшли системні банки, IТ компанії, великі агрохолдинги, провідні фармацевтичні компанії, підприємства харчової промисловості, міжнародні бренди, великі торгові мережі тощо.