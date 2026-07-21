От освобождения Мариуполя до главкома ВСУ: кто такой Михаил Драпатый

Президент Владимир Зеленский объявил , что новым главнокомандующим Вооруженными Силами Украины станет 43-летний генерал-майор Михаил Драпатый. Он заменит Александра Сырского, возглавлявшего ВСУ с февраля 2024 года.

По состоянию на вечер 21 июля указы об увольнении Сырского и назначении Драпатого еще не были обнародованы. В обращении Зеленский отметил, что кадровые решения формализуют 22 июля, а прежде военное руководство должно обеспечить правильную передачу дел без остановки запланированных операций.

Драпатый служит в армии более двух десятилетий и прошел путь от командира взвода до руководителя оперативных группировок. Его имя стало известно широкой общественности еще в 2014 году после прорыва баррикад в Мариуполе на БМП. Впоследствии он командовал войсками в Херсонской, Харьковской областях и на Донбассе, возглавлял Сухопутные войска и Командование объединенных сил.

Delo.ua рассказывает, что известно о будущем главнокомандующем и какие задачи президент поставил перед ним.

Танкист из Каменец-Подольского: как начинал Драпатый

Михаил Васильевич Драпатый родился 21 ноября 1982 года в Каменце-Подольском Хмельницкой области. В 2004 году окончил Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" и начал службу командиром взвода в 72-й отдельной механизированной бригаде, базировавшейся в Белой Церкви.

Впоследствии Драпатый окончил Национальный университет обороны Украины: в 2017 году — оперативно-тактический уровень, а в 2021-м — оперативно-стратегический. На выпуске 2021 года он получил переходящий меч королевы Великобритании как лучший выпускник своего уровня подготовки.

Фото: сайт Минобороны

В начале российско-украинской войны в 2014 году Драпатый в звании майора командовал 2-м механизированным батальоном 72-й бригады. Его подразделение участвовало в обороне Волновахи, боях в Мариуполе, контроле украинско-российской границы и удержании района Савур-Могилы.

Мариупольская БМП и прорыв из окружения: бои 2014 года

Одним из известнейших эпизодов службы Драпатого стали события 9 мая 2014 года в Мариуполе. Тогда пророссийские боевики атаковали городское управление милиции, а подразделения 72-й бригады вошли в город на помощь украинским силовикам. Драпатый находился в БМП и приказал экипажу прорвать одну из баррикад. Видео этого маневра стало одним из самых известных кадров начала войны на Донбассе.

В августе того же года Драпатий возглавил ударную группу, которая выходила из оцепления в районе Изварино и Червонопартизанска. По данным Army FM, из так называемого Изваринского котла удалось вывести 260 военнослужащих и более 30 единиц техники. Подразделениям пришлось двигаться под длительными обстрелами, в том числе с территории России.

В 2015-2016 годах Драпатий был начальником штаба — первым заместителем командира 30-й отдельной механизированной бригады. Осенью 2016 года он возглавил 58-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая выполняла задачи в районе Авдеевки, Ясиноватском районе и на Бахмутской трассе. Бригадой он командовал до августа 2019, после чего продолжил обучение в Национальном университете обороны.

В августе 2021 Драпатого назначили заместителем командующего Объединенных сил, а 6 декабря того же года он получил звание бригадного генерала. Именно в этой должности он встретил начало полномасштабного вторжения России.

От Херсонского контрнаступления до обороны Харьковщины

Весной 2022 года Драпатий стал заместителем командующего войсками оперативного командования "Юг" и последовательно возглавлял группировки войск "Юг", "Каховка" и "Кривой Рог". Подчиненные ему силы остановили продвижение российских войск в направлении Кривого Рога, контратаковали и освободили ряд населенных пунктов Херсонской и Днепропетровской областей. В июле 2022 года президент отметил Драпатого Крестом боевых заслуг.

После освобождения Херсона и правобережной части области генерал возглавил группировку войск "Херсон", которой командовал до начала 2024 года. В феврале 2024-го был назначен заместителем начальника Генерального штаба ВСУ по подготовке войск.

Когда в мае 2024 Россия начала новое наступление на севере Харьковской области, Драпатый дополнительно возглавил оперативно-тактическую группировку "Харьков". Позже Зеленский заявлял, что генерал организовал оборону направления и фактически сорвал русскую наступательную операцию. В сентябре Драпатый стал командующим ОТУ "Луганск", а 5 октября получил звание генерал-майора.

29 ноября 2024 года Зеленский назначил Драпатого командующим Сухопутными войсками ВСУ. Уже в январе 2025-го ему параллельно поручили руководить оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" на самых тяжелых направлениях Донбасса. Президент тогда объяснял, что сочетание двух ролей должно было приблизить подготовку бригад к реальным потребностям фронта.

Драпатый является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого: награды III, II и I степеней он получил в 2016, 2018 и 2022 годах соответственно. Также имеет Крест боевых заслуг и негосударственную награду "Народный Герой Украины".

Рапорт после трагедии: почему Драпатый покинул Сухопутные войска

Должность командующего Сухопутными войсками Драпатый занимал около полугода. 1 июня 2025 года он подал рапорт об отставке после российского ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск. Тогда погибли 12 военнослужащих, более 60 были ранены.

Генерал заявил, что не смог в полной мере обеспечить исполнение собственных приказов и взял на себя ответственность за трагедию. 3 июня президент уволил его с должности командующего Сухопутными войсками, но в тот же день назначил командующим Объединенными силами ВСУ.

В октябре 2025 года Драпатый возглавил вновь созданную Группировку объединенных сил, зона ответственности которой охватила Харьковскую область и прилегающие территории. Фактически до объявления о новом назначении он снова отвечал за одно из направлений, где уже руководил обороной во время российского наступления 2024 года.

Какие задачи будут стоять перед новым главкомом

Объявляя кадровое решение, Зеленский сообщил о готовящейся новой конфигурации Генерального штаба. Вместе с Драпатым и другими командирами должна быть определена обновленная стратегия обороны, дальнейшие шаги корпусной реформы и механизм выполнения запросов боевых подразделений на оружие, дроны и оборудование.

Среди приоритетов президент также назвал непрерывность текущих операций, выполнение плана "дальнобойных санкций" и программы "мидлстрайков", усиление защиты неба и реальное видение мобилизационного процесса. Первым организационным заданием нового руководства станет передача дел без потери темпа боевых операций.

Объявление о смене Сырского прозвучало на фоне многодневных акций протеста в Киеве и других городах. Среди требований участников была отставка действующего на тот момент главнокомандующего. Раньше Зеленский заявлял, что слышит позицию граждан, однако прямо не называл протесты причиной кадрового решения.

После формализации решение Драпатый станет четвертым главнокомандующим ВСУ со времени создания этой должности в 2020 году после Руслана Хомчака, Валерия Залужного и Александра Сырского.