Від звільнення Маріуполя до головкома ЗСУ: хто такий Михайло Драпатий

Президент Володимир Зеленський оголосив , що новим головнокомандувачем Збройних Сил України стане 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий. Він замінить Олександра Сирського, який очолював ЗСУ з лютого 2024 року. Станом на вечір 21 липня укази про звільнення Сирського та призначення Драпатого ще не були оприлюднені. У зверненні Зеленський зазначив, що кадрові рішення формалізують 22 липня, а до того військове керівництво має забезпечити правильну передачу справ без зупинки запланованих операцій.

Драпатий служить у війську понад два десятиліття й пройшов шлях від командира взводу до керівника оперативних угруповань. Його ім’я стало відомим широкому загалу ще у 2014 році після прориву барикад у Маріуполі на БМП. Згодом він командував військами на Херсонщині, Харківщині та Донбасі, очолював Сухопутні війська і Командування об’єднаних сил.

Delo.ua розповідає, що відомо про майбутнього головнокомандувача та які завдання президент поставив перед ним.

Танкіст із Кам’янця-Подільського: як починав Драпатий

Михайло Васильович Драпатий народився 21 листопада 1982 року в Кам’янці-Подільському Хмельницької області. У 2004 році закінчив Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" і розпочав службу командиром взводу в 72-й окремій механізованій бригаді, що базувалася в Білій Церкві.

Згодом Драпатий закінчив Національний університет оборони України: у 2017 році — оперативно-тактичний рівень, а у 2021-му — оперативно-стратегічний. На випуску 2021 року він отримав перехідний меч королеви Великої Британії як найкращий випускник свого рівня підготовки.

На початку російсько-української війни у 2014 році Драпатий у званні майора командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї бригади. Його підрозділ брав участь в обороні Волновахи, боях у Маріуполі, контролі українсько-російського кордону та утриманні району Савур-Могили.

Маріупольська БМП і прорив з оточення: бої 2014 року

Одним із найвідоміших епізодів служби Драпатого стали події 9 травня 2014 року в Маріуполі. Тоді проросійські бойовики атакували міське управління міліції, а підрозділи 72-ї бригади увійшли до міста на допомогу українським силовикам. Драпатий перебував у БМП та наказав екіпажу прорвати одну з барикад. Відео цього маневру стало одним із найвідоміших кадрів початку війни на Донбасі.

У серпні того ж року Драпатий очолив ударну групу, яка виходила з оточення в районі Ізвариного та Червонопартизанська. За даними Army FM, з так званого Ізваринського котла вдалося вивести 260 військовослужбовців і понад 30 одиниць техніки. Підрозділам довелося рухатися під тривалими обстрілами, зокрема з території Росії.

У 2015–2016 роках Драпатий був начальником штабу — першим заступником командира 30-ї окремої механізованої бригади. Восени 2016 року він очолив 58-му окрему мотопіхотну бригаду, яка виконувала завдання в районі Авдіївки, Ясинуватському районі та на Бахмутській трасі. Бригадою він командував до серпня 2019 року, після чого продовжив навчання в Національному університеті оборони.

У серпні 2021 року Драпатого призначили заступником командувача Об’єднаних сил, а 6 грудня того ж року він отримав звання бригадного генерала. Саме на цій посаді він зустрів початок повномасштабного вторгнення Росії.

Від Херсонського контрнаступу до оборони Харківщини

Навесні 2022 року Драпатий став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" і послідовно очолював угруповання військ "Південь", "Каховка" та "Кривий Ріг". Підпорядковані йому сили зупинили просування російських військ у напрямку Кривого Рогу, контратакували й звільнили низку населених пунктів Херсонської та Дніпропетровської областей. У липні 2022 року президент відзначив Драпатого Хрестом бойових заслуг.

Після звільнення Херсона і правобережної частини області генерал очолив угруповання військ "Херсон", яким командував до початку 2024 року. У лютому 2024-го його призначили заступником начальника Генерального штабу ЗСУ з підготовки військ.

Коли у травні 2024 року Росія розпочала новий наступ на півночі Харківської області, Драпатий додатково очолив оперативно-тактичне угруповання "Харків". Пізніше Зеленський заявляв, що генерал організував оборону напрямку та фактично зірвав російську наступальну операцію. У вересні Драпатий став командувачем ОТУ "Луганськ", а 5 жовтня отримав звання генерал-майора.

29 листопада 2024 року Зеленський призначив Драпатого командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Вже у січні 2025-го йому паралельно доручили керувати оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця" на найважчих напрямках Донеччини. Президент тоді пояснював, що поєднання двох ролей мало наблизити підготовку бригад до реальних потреб фронту.

Драпатий є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького: нагороди III, II та I ступенів він отримав у 2016, 2018 і 2022 роках відповідно. Також має Хрест бойових заслуг і недержавну відзнаку "Народний Герой України".

Рапорт після трагедії: чому Драпатий залишив Сухопутні війська

Посаду командувача Сухопутних військ Драпатий обіймав близько пів року. 1 червня 2025 року він подав рапорт про відставку після російського ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ. Тоді загинули 12 військовослужбовців, понад 60 були поранені.

Генерал заявив, що не зміг повною мірою забезпечити виконання власних наказів і взяв на себе відповідальність за трагедію. 3 червня президент звільнив його з посади командувача Сухопутних військ, але того ж дня призначив командувачем Об’єднаних сил ЗСУ.

У жовтні 2025 року Драпатий очолив новостворене Угруповання об’єднаних сил, зона відповідальності якого охопила Харківську область і прилеглі території. Фактично до оголошення про нове призначення він знову відповідав за один із напрямків, де вже керував обороною під час російського наступу 2024 року.

Які завдання стоятимуть перед новим головкомом

Оголошуючи кадрове рішення, Зеленський повідомив про підготовку нової конфігурації Генерального штабу. Разом із Драпатим та іншими командирами мають бути визначені оновлена стратегія оборони, подальші кроки корпусної реформи й механізм виконання запитів бойових підрозділів на зброю, дрони та обладнання.

Серед пріоритетів президент також назвав безперервність поточних операцій, виконання плану "далекобійних санкцій" і програми "мідлстрайків", посилення захисту неба та реальне бачення мобілізаційного процесу. Першим організаційним завданням нового керівництва стане передача справ без втрати темпу бойових операцій.

Оголошення про заміну Сирського прозвучало на тлі багатоденних акцій протесту у Києві та інших містах. Серед вимог учасників була відставка чинного на той момент головнокомандувача. Раніше Зеленський заявляв, що чує позицію громадян, однак прямо не називав протести причиною кадрового рішення.

Після формалізації рішення Драпатий стане четвертим головнокомандувачем ЗСУ від часу створення цієї посади у 2020 році — після Руслана Хомчака, Валерія Залужного та Олександра Сирського.