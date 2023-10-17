Как это, учиться в Harvard Business School и стоит ли это?

Never stop exploring – моя ценность по жизни. Постоянно развиваться, учиться, не останавливаться на достигнутом. Но, несмотря на это, недавно я почувствовал еще большую потребность в дополнительных знаниях и опыте, ведь у нас есть цель – масштабировать Boosta, превратив ее в компанию мирового уровня. Я понимал, что для этого иногда нужно смотреть на свой бизнес под другим углом и узнавать больше о бэкграундах и подходах разных компаний. И самый эффективный способ для этого – пойти на обучение, где будут присутствовать именно собственники бизнеса. Именно это я и сделал.

О выборе Harvard Business School

Мой выбор остановился на программе Owners/President Management от Harvard Business School (далее – HBS). Хотя, если быть откровенным, его я рассматривал не сразу. У меня, собственно, был список краткосрочных учебных программ в университетах, расположенных в Европе, ближе к месту, где я сейчас проживаю.

Среди них были:

Уже позже начал думать об учебных программах в Гарварде, но сначала также рассматривал краткосрочные: не так дорого, не так долго. Но один из моих бизнес-партнеров, до этого уже обучавшийся в HBS, убедил меня, что все такие программы слишком коротки и сфокусированы больше на нетворкинге, а не получении реальных знаний. Тогда когда программа Owners/President Management (далее – OPM) длится два года и разделена на три модуля, в течение каждого из которых ты по три недели живешь непосредственно в кампусе, посещаешь занятия и вживую общаешься с одногруппниками. А между модулями дополнительно есть онлайн-встречи, где каждый делится своим положением дел: что удалось реализовать, что не удалось.

Об отборе, обучении и жизни в Гарварде

Для подачи заявки необходимо только заполнить форму на сайте программы, а сам дальнейший процесс отбора остается загадкой. Одногруппники рассказывали, что кого-то согласовали только со второго или третьего раза, а у кого-то были случаи, когда два соучредителя одной компании подают заявки, но приглашение получает только один из них.

Мне удалось попасть с первого раза. Думаю, что свою роль в этом сыграло то, что один из моих партнеров, который уже учился в HBS, прислал свою рекомендацию. Всего на моем потоке было 184 студента. У всех разные бизнесы, разный бэкграунд, разные национальности. Особенно много было предпринимателей из Бразилии и Индии.

В общем, все мы были разделены на living-группы по 7-8 человек. Каждый проживает в кампусе и имеет отдельную комнату, но эти комнаты объединены общей гостиной и кухней. Люди, с которыми ты делишь это пространство, есть твоя living-группа. Мне это очень напоминало квартиру Моники из сериала "Друзья", но укомплектованное пространство было не вещами для развлечений, а большим круглым столом, принтерами, досками - всем необходимым для продуктивного обучения и обсуждения кейсов.

Вообще, case study – это основа учебного процесса в HBS. То есть, с одной стороны, выглядит все как классический университет: лекции, аудитории, профессора, доски с мелом. А, с другой стороны, эти лекции очень живы, больше даже похожи на дискуссии. Каждый делится своим мнением, а учишься ты на реальных кейсах, получая одновременно как теоретические, так и практические знания. Помню, как мы обсуждали реальную ситуацию сети магазинов косметики Bluemercury. В какой-то момент профессор через видеосвязь выводит на экран владелицу этого бизнеса и дает возможность поставить ему вопрос, узнать, почему они приняли или не приняли определенные решения. Это очень вдохновляет! А потом ты гуляешь по городу, видишь этот магазин, вспоминаешь кейс и улыбаешься.

Как выглядел день во время учебы

Распорядок моего дня был таким: подъем в 06:30, с 7 утра у нас с living-группой уже "неслись" обсуждения кейсов. Были предсказаны и завтраки, но я ни разу на них не успел. Впоследствии после обсуждений начинались лекции, которые продолжались с утра до вечера. Конечно, были 30-минутные перерывы, обед и ужин, но даже приемы пищи были очень продуманными: ты обязательно сидишь за большими круглыми столами, не творишь с разными людьми, обсуждаешь прочитанное и прослушанное. А вечером готовишься к следующему дню, читаешь кейсы, делаешь заметки.

ТОП-3 инсайта от общения с одногруппниками

Инсайт №1. Я никогда не был в окружении столь мотивированных и умных людей. Могу сказать, моя living-группа реально была помешана на учебе, в хорошем смысле. Кроме утренних обсуждений кейсов, мы решили поочередно готовить короткие саммари (выводы) по каждому из них, организовывали дополнительные встречи для обмена опытом. Среда, где люди умнее тебя, очень вдохновляет и мотивирует. Так, например, я узнал, что одна из моих прилетевших из Китая одногруппниц спит по 4 часа в сутки, а остальное время – работает. Она имеет собственный бизнес, является автором книг-бестселлеров, успевает быть еще и инфлюэнсером-миллионником и профессионально занимается боксом. В какой-то момент я думал, что она – биоробот.

Инсайт №2. Люди более схожи между собой, чем нам кажется. Конечно, я не смог познакомиться со всеми, но все, кого я встречал, были очень интересными. Кажется, что у вас может быть общего, когда у вас разный возраст, раса, культура, бизнесы? Так, например, на потоке был фермер из Польши, предприниматель, имеющий сеть супермаркетов на Филиппинах, владелец сети прачечных. Но все действительно имеют очень похожие проблемы, мысли, идеи.

Инсайт №3. Большое состояние не равно пафосу. Перед тем, как ехать на OPM, я собирал фидбек от тех, кто уже завершил свою учебу. И многие замечали, что иногда они чувствовали себя не в своей тарелке, поскольку на этой программе учатся люди, которые действительно имеют очень большое состояние: у кого-то компания имеет $5 млрд годового дохода, кто-то на выходные летает к семье на своем частный самолет. Мой партнер вообще учился на одном потоке вместе с сыном Мукеша Амбани, одного из самых богатых людей мира. Однако меня поразило то, что все одногруппники были очень дружественными и открытыми. Ноль пафоса, к которому я готовился.

Про взгляд на собственный бизнес со стороны

На контрасте я отчетливо увидел, насколько мы у Boosta гибки и динамичны. Для понимания некоторые компании до сих пор не пользуются мессенджерами, а используют почту для всей внутренней коммуникации. Мы же, в свою очередь, по возможности минимизируем всю бюрократию. Единственные, кто опережает нас в скорости работы, это китайцы.

Во-вторых, я понял, что у нас сложный бизнес. Мы стараемся диверсифицировать свои направления: сейчас у нас есть IT-продукты, есть проекты по performance-маркетингу, собственная стартап-студия и инвестфонд. Но большинство бизнесов делают наоборот: они выбирают то направление или рынок, который приносит больше дохода и бьют в одну точку. И именно это позволяет легко масштабировать бизнес.

Также я заметил разницу в подходах к менеджменту людей в Америке и в постсоветских странах. Как было раньше в СССР? Надо помогать тем, кто послабее. В то время как в Штатах это работает наоборот. Все ресурсы вкладывают в работающих, кому удается, кто прилагает усилия. У них четкий фокус на производительность и эффективность.

Об украинском образовании по сравнению с Гарвардом Я считаю, что успех Гарварда состоит в их преподавателях, профессорах. Это суперзвезды. На некоторых лекциях я сидел в кинотеатре, когда тебе настолько интересно, что ты не хочешь лишний раз моргнуть. Программы MBA в Украине могут быть даже похожи на HBS, но все зависит от энергии, от подачи информации. В Украине я посещал отдельные лекции крутых преподавателей, но их у нас мало. Но я надеюсь, что образовательный рынок в Украине будет активно развиваться и качество образования будет расти.

Вместо вывода

Если вы спросите меня, стоит ли обучение Harvard Business School потраченного времени, средств и усилий, мой ответ будет: "Однозначно". Никогда не нужно жалеть вкладывать свой ресурс в получение знаний и навыков, потому что это всегда приводит к невероятному росту: личностному, карьерному, любому.

И помните: научиться чему-то легче, чем кажется. Я всегда сравниваю это с плаванием. Когда я только начинал свои тренировки, мне удавалось проплыть всего 20 метров, но через 1,5 месяца регулярных занятий я преодолевал уже более километра. Сначала это казалось мне нереальным, но каждый раз, постепенно, я делал немного больше и прогрессировал. Все зависит от вашего желания и мотивации.