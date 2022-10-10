1xBet начинает судиться с КРАИЛ с махинаций, подбирая себе нужного судью в скандальном ОАСК

Рассматривать дело российского букмекера 1xBet будет судья Окружного административного суда Киева Владимир Келеберда, отменявший национализацию ПриватБанка в пользу Коломойского и становившийся в защиту российского актера, одобрявшего аннексию Крыма

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Судебный процесс по иску российского букмекера 1xBet, пытающегося через суд вернуть две лицензии на работу в Украине, начался со странных махинаций.

Как известно, ООО ”Твоя беттинговая компания”, которая представляет в Украине скандальный российский букмекер 1xBet, подало иск на Комиссию по регулированию азартных игр в скандально известный Окружной административный суд города Киева, где требует признать противоправным решение КРАИЛ от 6 сентября 2022 года об аннулировании лицензий 1xBet и отменить его.

Однако еще на этапе подачи иска возникла странная история: ООО ”ТБК” подало свой иск в суд уже три раза. Так, первый иск был подан еще 28 сентября. Тогда система автоматизированного распределения дела между судьями назначила этот иск на рассмотрение судье Оксане Головань. Однако, ровно через день, 29 сентября, ООО ”ТБК” зачем-то снова повторно подало тот же иск в тот же суд. И во второй раз система автораспределения определила судью Оксану Головань как рассматривающую это дело. 4 октября в Окружной административный суд города Киева снова, в третий раз, поступил иск от ООО ”ТБК” к КРАИЛ, и на этот раз система выбрала уже другого судью – Владимира Келеберду.

Таким образом, в ОАСК появились зарегистрированными сразу три идентичных дела. 5 октября на портале ”Судебная власть Украины” было сообщено, что первые два иска, попавших к судье Оксане Головань, были возвращены.

В аппарате суда в комментарии корреспонденту Delo.ua объяснили такую ​​странную ситуацию тем, что истец отозвал первый и второй иск и подал его в третий раз в суд. ”Он может это делать сколько угодно”, - ответили в ОАСК.

Ответ, зачем это делается, может быть только один. Как известно, в Украине уже давно определение судьи, который будет рассматривать дело, происходит с помощью системы автоматизированного распределения дел, в ходе которой программа рандомно выбирает судью из списка работающих в настоящее время. Считается, что таким образом минимизируются коррупционные риски, чтобы стороны не знали, кто из судей будет рассматривать дело, а потому не могли с ним ни о чем-либо заранее договориться.

Однако, то, что делает сейчас 1xBet – один из методов обхода этой системы определения судьи по делу. Очевидно, россиянам по каким-либо причинам не подходит судья Оксана Головань. Возможно, потому что Головань считается человеком с принципиальной проукраинской позицией. Когда два раза дело 1xBet было распределено этой судье, истец отклонял свой иск и подавал его снова, пока система автораспределения не отправила дело на рассмотрение другому судье – Владимиру Келеберде.

Это может свидетельствовать либо о попытке выйти на конкретного судью, либо о намерении уклониться от рассмотрения дела судьей Головань. В любом случае такая махинация свидетельствует о том, что россияне пытаются повлиять на ход рассмотрения дела - не исключение, что и дальше мы будем наблюдать какие-то другие манипуляции для того, чтобы 1xBet через один из самых скандальных судов мог вернуть себе право на работу в Украине.

Судью Окружного административного суда города Киева Владимира Келеберду честным и добропорядочным назвать сложно: в открытом доступе информации больше, чем достаточно, чтобы начать сомневаться в том, что он вынесет справедливое решение по делу 1xBet.

Судья ОАСК Владимир Келеберда. Фото: Facebook Фундации DEJURE

Во-первых, судья Келеберда фигурирует по делу о попытке захвата судебной власти главой ОАСК Павлом Волком, у которого Владимир Келеберда работает заместителем. На известных ”пленках Вовка” в 2019 году судья Келеберда ”засветился” как готовый выполнять любую законную или незаконную просьбу Вовка. Поэтому Келеберда является одним из подозреваемых по делу как член преступной организации, пытавшейся захватить судебную власть в стране.

Но личную славу заместитель председателя Окружного административного суда города Киева снискал не в этой истории, а по делу ПриватБанка. Именно он 18 апреля 2019 принял скандальное решение в пользу Игоря Коломойского о отмене национализации ПриватБанка, чем привлек к себе внимание журналистов и общественности, которая признала его недоброчестным судьей, торговавшим своим влиянием.

Для того, чтобы не декларировать свой загородный элитный дом в поселке Летки, он формально расстался со своей женой Еленой, оформив дом на нее, но при этом продолжая жить с ней одной семьей, что впоследствии и обнаружили журналисты. Кроме того, земельные участки аккурат по соседству с имением судьи в 2013-2015 годах получила его мать Мария Келеберда, а в 2019 году еще и его брат Сергей. Классическая схема конвертации неизвестно каким образом заработанного состояния путем приобретения и оформления недвижимости на своих родственников, очевидно, была давно ”обкатана” заместителем председателя ОАСК.

Возможно из чувств солидарности, как человек, прекрасно понимающий проблему сокрытия незаконно заработанного, по делу следователя Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса, уволенного за оформление находившейся в его пользовании элитной иномарки Audi Q7 на 80-летнюю бабушку, судья Владимир Келеберда принял решение об отмене увольнения неблагополучного сотрудника прокуратуры.

По нескольким решениям судьи прослеживается и его позиция в отношении России. Осенью 2017 года СБУ запретила на три года въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, который поддержал аннексию Крыма Российской Федерацией, незаконно посещал его и неоднократно делал антиукраинские заявления. В марте 2019 года судья Келеберда отменил это решение СБУ, а вместе с тем и признал противоправным решение Министерства культуры о внесении данного гражданина РФ в ”Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности”. Кроме того, еще в 2013 году судья вступал в конфликт с украинскими активистами из ВО ”Свобода”, которым он своим решением запрещал проводить митинги в Киеве.

Возможно, именно поэтому представители российского букмекера 1xBet и осуществляли манипуляции с подбором нужного судьи для рассмотрения своего иска. На данный момент попытки подобрать другого судью закончились, и ООО ”ТБК” остановилось именно на Владимире Келеберде. Однако, несмотря на то, что история деятельности этого судьи неоднозначна, все же есть надежда, что судье Келеберде хватит национального достоинства в условиях полномасштабной войны РФ против Украины действовать в интересах своей страны, а не в интересах врага. Кроме того, на пути надежд 1xBet на возобновление их украинских лицензий продолжает стоять большой общественный резонанс и пристальное внимание СМИ к этому делу.