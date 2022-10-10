1xBet починає судитись з КРАІЛ з махінацій, підбираючи собі потрібного суддю в скандальному ОАСК

Розглядати справу російського букмекера 1xBet буде суддя Окружного адміністративного суду Києва Володимир Келеберда, який відміняв націоналізацію ПриватБанку на користь Коломойського та ставав на захист російського актора, що схвалював анексію Криму

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Судовий процес за позовом російського букмекера 1xBet, який намагається через суд повернути собі дві ліцензії на роботу в Україні, почався з дивних махінацій.

Як відомо, ТОВ ”Твоя беттінгова компанія”, яка представляє в Україні скандальний російський букмекер 1xBet, подало позов на Комісію з регулювання азартних ігор в скандально відомий Окружний адміністративний суд міста Києва, де вимагає визнати протиправним рішення КРАІЛ від 6 вересня 2022 року про анулювання ліцензій 1xBet та скасувати його.

Однак, ще на етапі подання позову виникла дивна історія: ТОВ ”ТБК” подало свій позов до суду вже три рази. Так, перший позов було подано ще 28 вересня. Тоді система автоматизованого розподілу справи між суддями призначила цей позов на розгляд судді Оксані Головань. Однак, рівно через день, 29 вересня, ТОВ ”ТБК” знов повторно подало той самий позов до того самого суду. І в другий раз система авторозподілу визначила суддю Оксану Головань як ту, що буде розглядати цю справу.

4 жовтня до Окружного адміністративного суду міста Києва знов, в третій раз, надійшов позов від ТОВ ”ТБК” до КРАІЛ, однак на цей раз система обрала вже іншого суддю - Володимира Келеберду.

Таким чином в ОАСК за тиждень з’явились зареєстрованими одразу три ідентичні справи. 5 жовтня на порталі ”Судова влада України” було повідомлено, що перші два позови, які потрапили до судді Оксани Головань, було повернуто.

В апараті суду в коментарі кореспонденту Delo.ua пояснили таку дивну ситуацію тим, що позивач відкликав перший та другий позов і наразі подав його втретє. ”Він може це робити, скільки завгодно”, - відповіли в ОАСК.

Відповідь, навіщо це робиться, може бути лише одна. Як відомо, в Україні вже довгий час визначення судді, який буде розглядати справу, відбувається за допомогою системи автоматизованого розподілу справ, в ході якої програма рандомно обирає суддю із списку тих, хто наразі працює. Вбачається, що таким чином мінімізуються корупційні ризики, аби сторони не знали, хто з суддів буде розглядати справу, а тому не могли з ним ні про що зазделегідь домовитись.

Однак, те, що робить зараз 1xBet - один з методів обходу цієї системи визначення судді за справою. Вочевидь, росіянам з якихось причин не підходить суддя Оксана Головань. Можливо, через те, що вона вважається людиною з принциповою проукраїнською позицією. Коли два рази справа 1xBet була розподілена за цією суддею, позивач відхиляв свій позов і подавав його знову, поки система авторозподілу не відправила справу на розгляд іншому судді - Володимиру Келеберді.

Це може свідчити або про спробу ”вийти” на конкретного суддю, або про намір ухилитись від розгляду справи суддею Головань. В будь-якому разі така махінація свідчить про те, що росіяни намагаються вплинути на хід розгляду справи - не виняток, що й подалі ми можемо спостерігати якісь інші маніпуляції задля того, аби 1xBet через один з найскандальніших судів міг повернути собі право на роботу в Україні.

Суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Володимира Келеберду чесним та незаплямованим назвати складно: у відкритому доступі інформації більше, ніж достатньо, аби почати сумніватись в тому, що він винесе справедливе рішення по справі 1xBet.

Суддя ОАСК Володимир Келеберда. Фото: Facebook Фундації DEJURE

По-перше, суддя Келеберда фігурує у кримінальному провадженні про спробу захоплення судової влади головою ОАСК Павлом Вовком, в якого Володимир Келеберда працює заступником. На відомих ”плівках Вовка” 2019 року суддя Келеберда ”засвітився” як той, що був готовий виконувати будь-яке законне чи незаконне прохання Вовка. Тому Келеберда є одним з підозрюваних по справі як член злочинної організації, яка намагалась захопити судову владу в країні.

Але персональну славу заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва здобув не в цій історії, а у справі ПриватБанку. Саме він 18 квітня 2019 року ухвалив скандальне рішення на користь Ігоря Коломойського про скасувння націоналізації ПриватБанку, чим привернув до себе увагу журналістів та громадськості, яка визнала його недоброчесним суддею, який торгував своїм впливом.

Заради того, аби не декларувати свій заміський елітний будинок у селищі Літки, він формально розлучився зі своєю дружиною Оленою, оформивши будинок на неї і продовжуючи жити з нею однією родиною, що згодом і виявили журналісти. Окрім того, земельні ділянки акурат по сусідству з маєтком судді у 2013-2015 роках отримала його матір Марія Келеберда, а в 2019 році ще й його брат Сергій. Класична схема конвертування невідомо яким чином зароблених статків через придбання та оформлення нерухомості на своїх родичів, вочевидь, була давно ”обкатана” заступником голови ОАСК.

Можливо з почуття солідарності, як людина, що прекрасно розуміє проблему приховувавання незаконно заробленого, у справі слідчого Генеральної прокуратури Дмитра Суса, якого звільнили за оформлення елітної іномарки Audi Q7, що перебувала в його користуванні, на 80-річну бабусю, суддя Володимир Келеберда прийняв рішення про скасування звільнення недоброчесного співробітника прокуратури.

По декількох рішеннях судді прослідковується і його позиція щодо Росії. Восени 2017 року СБУ заборонила на три роки в’їзд в Україну російському актору Федору Добронравову, який підтримав анексію Криму Російською Федерацією, незаконно відвідував його та неодноразово робив антиукраїнські заяви. В березні 2019 року суддя Келеберда скасував це рішення СБУ, а разом з тим і визнав протиправним рішення Міністерства культури про внесення даного громадянина РФ до «Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці». Окрім того, ще в 2013 році суддя вступав в конфлікт з українськими активістами з ВО ”Свобода”, яким він своїми рішенням забороняв проводити мітинги в Києві.

Можливо, саме через це представники російського букмекера 1xBet і здійснювали маніпуляції з підбором потрібного судді для розгляду свого позову. Бо поки що спроби підібрати іншого суддю закінчились, і ТОВ ”ТБК” зупинилось саме на Володимирі Келеберді. Однак, не дивлячись на те, що історія діяльності цього судді є неоднозначною, все ж таки є сподівання, що судді Келеберді вистачить національної гідності в умовах повномасштабної війни РФ проти України діяти в інтересах своєї країни, а не в інтересах ворога. Окрім того, на шляху сподівань 1xBet на поновлення їх українських ліцензій продовжує стояти великий суспільний резонанс та прискіплива увага ЗМІ до цієї справи.