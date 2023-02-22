Адвокат Кивы Шевчук обвинил Найема в том, что он не дает ему попасть в Высший совет правосудия

Защитник Кивы Алексей Шевчук обвиняет адвоката Маси Найема в написании жалоб, которые могут повредить ему на выборах в Высший совет правосудия. Также, Шевчук назвал Найема "афганским укрывателем наркотрафика" из-за его конфликта с Кивой.

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"Я действительно был адвокатом Ильи Кивы, потому что Илья был руководителем департамента контроля за оборотом наркотических веществ, я натянул и так не очень сообразительного Найема и он подписал мировое соглашение с Кивой, подумав, что Кива действительно извиняется. С тех пор молодой афганский не очень успешный укрыватель наркотрафика затаил обиду" - пишет Шевчук.

Ранее сообщалось, что Шевчуку было приостановлено действие адвокатского свидетельства за нарушение правил адвокатской этики и оскорбление коллеги Маси Найема. В ответ Шевчук намекнул на инвалидность Найема, потерявшего один глаз на фронте во время службы в ВСУ, назвав его "пиратом".