Адвокат Киви Шевчук звинуватив Найєма у тому, що він не дає йому потрапити до Вищої ради правосуддя

Захисник Киви Олексій Шевчук закидає адвокату Масі Найєму написання скарг, які можуть зашкодити йому на виборах до Вищої ради правосуддя. Також, Шевчук назвав Найєма “афганським укривачем наркотрафіку” через його конфлікт з Кивою.

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"Я дійсно був адвокатом Іллі Ківи , бо Ілля був керівником департаменту контролю за обігом наркотичних речовин, я, натягнув і так не дуже кмітливого Найєма і він підписав мирову угоду з Кивою, подумавши, що Кива дійсно вибачається. З тих пір молодий афганський не дуже успішний укривач наркотрафіку затамував образу" - пише Шевчук.

Раніше повідомлялось, що Шевчуку призупинили дію адвокатського свідоцтва за порушення правил адвокатської етики і образу колеги Масі Найєма. У відповідь Шевчук натякнув на інвалідність Найєма, який втратив одне око на фронті під час служби у ЗСУ, назвавши його “піратом”.