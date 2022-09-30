Адвокат: за Андрея Мартынова вступятся международные институты

Адвокаты Андрея Мартынова, одного из самых крупных девелоперов Киевщины, обратились в международное сообщество, американские представительства – чтобы защитить отечественный бизнес от безосновательных обысков и блокировок со стороны ДБР, передает УНН.

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"Это грабеж", – эспрессивно прокомментировал адвокат Николай Павленко ряд надуманных, по его мнению, безосновательных уголовных производств на застройщика Андрея Мартынова.

"И мне досадно, - отметил юрист во время пресс-конференции в Национальном союзе журналистов, - что территориальное управление ДБР в Киеве подражает как методам грабителей, так и их приемам. Особенно досадно, что это происходит тогда, когда наши представители власти и общества ищут средства по всему миру, потому что страна является реципиентом внешней помощи. Параллельно этим местные правоохранительные ведомства убивают все, что приносит доход стране и создает рабочие места".

"Наличие денег в правосознании представителей правоохранителей играет роль какой-то виагры. – продолжил адвокат. – Вокруг денег и проходят наиболее громкие танцы".

"До войны попытки заблокировать хозяйственную деятельность застройщика - успешно отражались. Не каждый защитник может похвастаться результатами, как отвод следователя, отвод прокурора. Традиционной угрозой была остановка структуры, ведущей масштабное строительство на Софиевской Борщаговке".

Несмотря на то, что у нас хватает внешних врагов, деньги – сакральный символ, который не может обойти вниманием Государственное бюро расследований.

Появились многочисленные гонцы с целью сообщить о необходимости предоставления откупа. Получив отказ в предоставлении какой-либо неправомерной выгоды, группа лиц, фамилии которых я не буду называть, начала наступление на строительный бизнес самого крупного строителя в Киевской области.

Олигархически-клановая структура упивается своей безнаказанностью, пользуясь тем, что внимание общества и власти приковано к фронту. Они глумятся над законом – отметили выступающие.

"В постановлении об аресте говорится обо всем, что движется и не двигается. Я ужаснулся формулировке подозрения, которое выдвинули моему клиенту. Создается впечатление, что те, кто ее делал, - люди, далекие от юридического образования. Была применена формулировка" привлечен застройщик за неуплату налога с сделок". Извините, Налоговый кодекс структурирует налоги, и не имеет там "налога с сделок". Возможно, это по Фрейду возникают вопросы у руководства ГБР. "Сделки" - семантически ближе к тому, чем они занимаются. ущерб, который используется как повод блокирования хозяйственной деятельности, надут, привлечен за уши - в разы меньше ущерба, причиненного арестами и препятствованием бизнеса Мартынова", - подчеркнул Павленко.

Как сообщалось ранее, ДБР инициировал вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого Мартынова для возмещения ущерба государственному бюджету Украины. В частности, речь идет о более чем 100 квартирах, около 80 нежилых помещений и более 30 земельных участков.

"При приведенных обстоятельствах мы указали фамилии наших "героев", которые требуют через посредников денежные знаки и направили соответствующие письма, доказательства, в соответствующие органы. Я вынужден был обращаться в иностранные институты, в Соединенные Штаты. Потому что эта страна, которая является донором для нашей экономики, должна знать "героев", которые грабят воюющую страну изнутри, делают все для того, чтобы Украина превратилась в дикое поле. Боров в погонах не видят других горизонтов развития, кроме пределов собственного обогащения".

Следует отметить, что Андрей Николаевич Мартынов, с начала военной агрессии, находился на территории фактически активных боевых действий, в районе Софиевская Борщаговка, и как киевлянин, как волонтер помогал спасать окраины Киева собственными средствами, материалами. Оказывал благотворительную помощь, жилье, одежду, приют людям пострадавшим в Буче и Гостомеле.

До войны Мартынов был известен тем, что его компания возвела жилой массив почти на 30 тысяч человек на Софиевской Борщаговке, где до строительства было чистое поле. В общей сложности за более чем 10 лет работы Мартынов построил более 100 зданий общей площадью около 500 тыс кв м.

В отличие от практики, сложившейся на украинском рынке, разрешения на строительство он и его пратнеры-члены семьи оформляют на себя как на физлиц. Договоры купли-продажи тоже заключаются с родственниками Мартынова.