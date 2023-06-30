Адвокат вдовы бизнесмена опубликовал неудобные вопросы Ивану Ксенофонтову по Саксаганскому 78-80

Адвокат вдовы Оксаны Ксенофонтовой Михаил Коротюк публично обнародовал 5 вопросов к Ивану Ксенофонтову, который вверил наследственное имущество своего отца ЖК "Патриарх Холл" на Саксаганского 78-80 ряда должностных лиц и недавно объявил награду за законную жену покойного отца размером 900 тыс грн.

Об этом сообщает издание "КиевВласть" со ссылкой на обращение адвоката Михаила Коротюка в Facebook.

Так, Михаил Коротюк в одном из вопросов просит юридическое обоснование действиям Ивана Ксенофонтова, который по причине личной неприязни не считает Оксану Ксенофонтову женой своего отца Александра Ксенофонтова и не в состоянии осознать официальную регистрацию брака отца в июле 2018 г.

"Я могу допустить, что Вам не нравится Оксана Ксенофонтова, и Вы имеете к ней личную неприязнь, что Вы не считаете ее женой (в отличие от Вашего отца, официально зарегистрировавшего отношения с Оксаной 27.07.2018 г.) членом семьи и т.д. Но почему после смерти Вашего отца Вы вместе с группой лиц "Шапран-Осипов-Скороход" и под покровительством бывшего прокурора Киева Кипером отобрали квартиры и нежилые помещения у инвесторов ЖК "Патриарх-Холл" по ул. Саксаганского 80(78-80)? Вам же было известно, что инвесторы вкладывали средства в строительство, помогали Вашему отцу строить этот дом. Некоторые из них знают Вас с детства. Они сейчас Вам звонят по телефону, а Вы делаете вид, что не причастны к краже квартир инвесторов", - пишет адвокат Коротюк.

Правозащитник вдовы Михаил Коротюк также задает вопрос, почему наследственное имущество в соответствии с записями государственных реестров находится в составе юридических лиц, принадлежащих Шапрану С.

"В соответствии с официальными данными государственных реестров, кому на данный момент времени принадлежит наследственное имущество Вашего отца (многоквартирный дом по ул. Саксаганского 78-80, завод по обработке древесины в пгт. Гостомель, здание медицинского центра по ул. Коперника в г. Киеве)? Оксане Ксенофонтовой? Или Вашему приспешнику Сергею Шапрану? Я уверен, что Вы умеете пользоваться государственными реестрами и можете проверить эту информацию, чтобы не вводить общественность и власть в заблуждение. А если все наследственное имущество Вашего усопшего отца зарегистрировано на Шапрана Сергея и его структуры, то чем именно завладела Оксана Ксенофонтова?", - спрашивает Михаил.

Также адвокат отмечает, что в результате действий Ивана в интересах бывшего прокурора Кипера и его соисполнителей с недвижимостью ЖК Патриарх-Холл пострадали инвесторы, вкладывавшие средства в строительство. Пока инвесторы недвижимостью не владеют.

С текстом обращения можно ознакомиться в сообщении адвоката Оксаны Ксенофонтовой.