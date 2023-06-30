Адвокат вдови бізнесмена опублікував незручні питання Івану Ксенофонтову щодо Саксаганського 78-80

Адвокат вдови Оксани Ксенофонтової Михайло Коротюк публічно оприлюднив 5 запитань до Івана Ксенофонтова, який ввірив спадкове майно свого батька ЖК “Патріарх Холл” на Саксаганського 78-80 ряду посадових осіб та нещодавно оголосив нагороду за законну дружину покійного батька розміром 900 тис грн.

Про це повідомляє видання "КиївВлада" з посиланням на звернення адвоката Михайла Коротюка у Facebook.

Так, Михайло Коротюк в одному із запитань просить юридичне обґрунтування діям Івана Ксенофонтова, який з причин особистої неприязні не вважає Оксану Ксенофонтову дружиною свого покійного батька Олександра Ксенофонтова та не в стані усвідомити офіційну реєстрацію шлюбу батька в липні 2018 р.

"Я можу допустити, що Вам не подобається Оксана Ксенофонтова, і Ви маєте до неї особисту неприязнь, що Ви не вважаєте її дружиною (на відміну від Вашого батька, який офіційно зареєстрував відносини з Оксаною 27.07.2018 р.) членом родини і т.д. Але чому після смерті Вашого батька, Ви разом із групою осіб "Шапран-Осіпов-Скороход" та під заступництвом колишнього прокурора Києва Кіпером, відібрали квартири та нежитлові приміщення у інвесторів ЖК "Патріарх-Холл" по вул. Саксаганського 80 (78-80)? Вам же достеменно було відомо, що інвестори вкладали кошти в будівництво, допомагали Вашому батькові будувати цей будинок. Деякі з них знають Вас ще з дитинства. Вони зараз Вам телефонують, а Ви робите вигляд, що не причетні до крадіжки квартир інвесторів", - пише адвокат Коротюк.

Правозахисник вдови Михайло Коротюк також задає питання, чому спадкове майно відповідно до записів державних реєстрів знаходиться в складі юридичних осіб, які належать Шапрану С.

"У відповідності до офіційних даних державних реєстрів, кому на даний момент часу належить спадкове майно Вашого батька (багатоквартирний будинок по вул. Саксаганського 78-80, завод по обробці деревини в смт. Гостомель, будівля медичного центру по вул. Коперника в м. Києві)? Оксані Ксенофонтовій? Чи Вашому поплічнику Сергію Шапрану? Я впевнений, що Ви вмієте користуватися державними реєстрами і можете перевірити цю інформацію, щоб не уводити громадськість та владу в оману. А якщо все спадкове майно Вашого покійного батька зареєстровано на Шапрана Сергія та його структури, то чим саме заволоділа Оксана Ксенофонтова?", - запитує Михайло.

Також адвокат зазначає, що внаслідок дій Івана в інтересах колишнього прокурора Кіпера та його співвиконавців з нерухомістю ЖК “Патріарх-Холл” постраждали інвестори, які вкладали кошти в будівництво. Наразі інвестори нерухомістю не володіють.

З текстом звернення можна ознайомитися у дописі адвоката Оксани Ксенофонтової.