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Аудиторские компании Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers и KPMG уходят из России

Аудиторские компании Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers и KPMG уходят из России

Международные аудиторские компании “большой четверки” -  Ernst & Young,  Deloitte,  PricewaterhouseCoopers и  KPMG заявили о выходе с российского рынка.

7 марта четыре международные аудиторские компании Ernst & Young,  Deloitte,  PricewaterhouseCoopers и  KPMG заявили о том, что прекращают свою работу на российском рынке. Об уходе  Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers и  KPMG сообщили в Financial Times.

"На фоне эскалации войны глобальная организация EY больше не будет обслуживать российских государственных клиентов, государственные предприятия или подсанкционных юридических и физических лиц в любой точке мира", – сообщили в EY в понедельник, 7 марта.

Последней аудиторской  компанией, оставшейся в России, была Deloitte. Однако и ее руководство приняло решение покинуть российский рынок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. 