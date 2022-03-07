Аудиторские компании Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers и KPMG уходят из России

Международные аудиторские компании “большой четверки” - Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers и KPMG заявили о выходе с российского рынка.

7 марта четыре международные аудиторские компании Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers и KPMG заявили о том, что прекращают свою работу на российском рынке. Об уходе Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers и KPMG сообщили в Financial Times.

"На фоне эскалации войны глобальная организация EY больше не будет обслуживать российских государственных клиентов, государственные предприятия или подсанкционных юридических и физических лиц в любой точке мира", – сообщили в EY в понедельник, 7 марта.

Последней аудиторской компанией, оставшейся в России, была Deloitte. Однако и ее руководство приняло решение покинуть российский рынок. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.