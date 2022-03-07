Аудиторські компанії Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers та KPMG йдуть з Росії

Міжнародні аудиторські компанії "великої четвірки" - Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers та KPMG заявили про вихід із російського ринку.

7 березня чотири міжнародні аудиторські компанії Ernst & Young, Deloitte, PricewaterhouseCoopers та KPMG заявили про те, що припиняють свою роботу на російському ринку. Про звільнення Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers та KPMG повідомили у Financial Times.

"На тлі ескалації війни глобальна організація EY більше не обслуговуватиме російських державних клієнтів, державні підприємства або підсанкційних юридичних та фізичних осіб у будь-якій точці світу", – повідомили в EY у понеділок, 7 березня.

Остання аудиторська компанія, що залишилася в Росії, була Deloitte. Однак і її керівництво вирішило залишити російський ринок. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.