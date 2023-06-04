Близкий к Путину миллиардер провоцирует армян на обострение конфликта в Карабахе, – СМИ

Человек из ближайшего окружения Путина, армянский бизнесмен Рубен Варданян в свое время был министром в непризнанной республике Арцах. Теперь миллиардер открыто провоцирует обострение: "Мы будем бороться до конца. Последний предел пройден: ты либо встаешь на защиту Арцаха, либо против всего армянского народа", сообщает Фокус.

Призывы Варданяна полностью соответствуют установкам Кремля по закреплению военного присутствия в Прикаспийском регионе. Многие авторитетные международные СМИ сообщали, что Варданян – протеже Кремля и перед ним поставлена задача сорвать переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Стратегия Варданяна направлена не только на разжигание межэтнической вражды и восстановление российского контроля над Арменией, но и на срыв поставок энергоносителей из Каспийского бассейна в Европу.

Кроме того, Варданян – соучастник агрессии против Украины. Еще в январе об этом однозначно заявил депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Блэкмен.

"Мы должны понимать, что это человек, против которого введены санкции в связи с военным вмешательством России в Украину. Его компании успешно использовались и были вовлечены в процесс расширения военного присутствия в Украине и Карабахе", - заявил британский политик.

"Варданян, один из самых богатых людей России, близок к Путину… Его обвиняют в отмывании денег через офшорные компании и переводе средств влиятельным дружкам Путина", - цитирует "Фокус" The Washingtom Times.

По информации американского издания, у него также имеются связи с Тегераном, поддерживающим Москву в регулярных обстрелах Украины: "Его связи с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который организует мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана".

Учитывая все это, непонятно, почему Варданян до сих пор не внесен в базу "Миротворец". Впрочем, в октябре 2022 года правительство Украины ввело санкции против Варданяна. К сожалению, до сих пор западные партнеры Киева этому примеру не последовали.