Людина з найближчого оточення Путіна, вірменський бізнесмен Рубен Варданян свого часу був міністром у невизнаній республіці Арцах. Тепер мільярдер відкрито провокує на загострення: "Ми боротимемося до кінця. Останню межу пройдено: ти або встаєш на захист Арцаха, або проти всього вірменського народу", повідомляє Фокус.

Заклики Варданяна повністю відповідають настановам Кремля щодо закріплення військової присутності у Прикаспійському регіоні. Багато авторитетних міжнародних ЗМІ повідомляли, що Варданян – протеже Кремля і перед ним поставлене завдання зірвати переговорний процес між Азербайджаном та Вірменією.

Стратегія Варданяна спрямована не лише на розпалювання міжетнічної ворожнечі та відновлення російського контролю над Вірменією, а й на зрив постачання енергоносіїв із Каспійського басейну до Європи.

Крім того, Варданян є співучасником агресії проти України. Ще у січні про це однозначно заявив депутат британського парламенту від Консервативної партії Боб Блекмен.

"Ми повинні розуміти, що це людина, проти якої запроваджено санкції у зв'язку з військовим втручанням Росії в Україну. Його компанії успішно використовувалися і були залучені до процесу розширення військової присутності в Україні та Карабаху", - заявив британський політик.

"Варданян один із найбагатших людей Росії, близький до Путіна… Його звинувачують у відмиванні грошей через офшорні компанії та переказі коштів впливовим дружкам Путіна", - повідомляє The Washington Times.

За інформацією американського видання, він також має зв'язки з Тегераном, який підтримує Москву в регулярних обстрілах України: "Його зв'язки з Іраном можна простежити через російський Фонд Горчакова, який організовує заходи в різних країнах, включаючи Вірменію, за участю схвалених урядом ораторів з Тегерана".

Незрозуміло, чому Варданян досі не внесений до бази "Миротворець". Утім, у жовтні 2022 року уряд України запровадив санкції проти Варданяна. На жаль, досі західні партнери Києва цей приклад не наслідували.