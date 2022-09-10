Британский парламент и премьер-министр присягнули на верность новому королю

Депутаты британского парламента и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс присягнули на верность новому королю Чарльзу III. Об этом сообщает BBC.

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"Высокопоставленные депутаты, в том числе премьер-министр Лиз Трасс, принесли новую присягу на верность королю Карлу III на специальной сессии парламента. Спикер палаты общин сэр Линдси Хойл открыл слушания, приняв присягу, за ним последовал сэр Питер Боттомли, член парламента дольше всех", — пишет издание.

Издание пишет, что депутаты собираются второй день подряд, чтобы почтить память покойной королевы Елизаветы II. Это последний раз, когда парламент будет заседать, пока не закончится период национального траура после государственных похорон королевы.

Напомним, в Сент-Джеймском дворце в Лондоне собрался Совет престолонаследия, официально провозгласивший королем Великобритании старшего сына королевы Елизаветы II Чарльза.