Британський парламент та прем'єр-міністр присягнули на вірність новому королю

Депутати британського парламенту та прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс присягнули на вірність новому королю Чарльзу ІІІ. Про це повідомляє ВВС.

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"Високопоставлені депутати, у тому числі прем'єр-міністр Ліз Трасс, склали нову присягу на вірність королю Карлу III на спеціальній сесії парламенту. Спікер палати громад сер Ліндсі Хойл відкрив слухання, склав присягу, за ним наслідував сер Пітер Боттомлі, член парламенту найдовше", - пише видання.

Видання пише, що депутати збираються другий день поспіль, щоби вшанувати пам'ять покійної королеви Єлизавети II. Це востаннє, коли парламент засідатиме, доки не закінчиться період національної жалоби після державного похорону королеви.

Нагадаємо, у Сент-Джеймському палаці в Лондоні зібралася Рада престолонаслідування, яка офіційно проголосила королем Великобританії старшого сина королеви Єлизавети II Чарльза.