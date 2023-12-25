Черное море для Украины отвоевывают два морских дрона СБУ - "Sea Вaby" и "Мамай", - эксперт

Благодаря морским дронам СБУ Украине удалось переломить ситуацию на Черном Море. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий

Эксперт рассказывает, в чем разница между двумя типами морских дронов от Службы. "Sea Baby" - это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которую сегодня активно используют для разных задач. Другой, "Мамай", – дрон-камикадзе нацелен на уничтожение вражеского корабля. Он сейчас, по данным журналистов, самый быстрый объект в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч", - акцентирует эксперт.

Голобуцкий считает, что СБУ стала генератором новых военных и технических идей в войне, показав высокий уровень военного менеджмента. "В короткие сроки создали и запустили в производство уникальную разработку. Глава Службы Малюк подчеркивает, что изготовление идет в Украине на одном из подземных предприятий, куда не может достать враг", - подчеркивает политолог.

"Корабли ЧФ РФ срочно перебазированы из оккупированного Крыма в Новороссийск. Относительно недорогая (в сотни раз дешевле стоимости кораблей) разработка, позволила подбить целый ряд вражеских судов. Еще одна пораженная цель – Крымский мост. После удара дронами, городов, как военный логистический объект ект, фактически уничтожен", - резюмирует Голобуцкий.

Напомним, что 24 декабря вышел сюжет о морских дронах военного журналиста Андрея Цаплиенко. В нем показаны дроны СБУ "Sea Вaby" и "Мамай" рассказывается о результатах их боевой работы.