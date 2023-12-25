Чорне море для України відвойовують два морські дрони СБУ – "Sea Вaby" та "Мамай", - експерт

Завдяки морським дронам СБУ, Україні вдалося переломити ситуацію на Чорному Морі. Про це пише політолог Олексій Голобуцький

Експерт розповідає в чому різниця між двома типами морських дронів від Служби. "Sea Baby" — це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань. Інший, "Мамай", - дрон-камікадзе націлений на знищення ворожого корабля. Він наразі, за даними журналістів, є найшвидшим об’єктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год", - акцентує експерт.

Голобуцький вважає, що СБУ стала генератором нових військових і технічних ідей у війні, показавши високий рівень військового менеджменту. "В короткі строки створили і запустили у виробництво унікальну розробку. Голова Служби Малюк підкреслює, що виготовлення йде в Україні на одному з підземних підприємств, куди не може дістати ворог", - підкреслює політолог.

"Кораблі чф рф терміново перебазовані з окупованого Криму у Новоросійськ. Відносно недорога (в сотні разів дешевша вартості кораблів) розробка, дозволила підбити цілий ряд ворожих суден. Ще одна вражена ціль – Кримський міст. Після удару дронами, міст, як військовий логістичний об’єкт, фактично знищено", - резюмує Голобуцький.

Нагадаємо, що 24 грудня вийшов сюжет про морські дрони військового журналіста Андрія Цаплієнка. В ньому показані дрони СБУ "Sea Baby" та "Мамай" та розповідається про результати їх бойової роботи.