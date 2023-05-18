Червинский планировал получить 500 тыс дол за угон российского самолета – расследование СМИ

Военнослужащий Роман Червинский, организовавший несогласованную "спецоперацию", которая стала причиной обстрела аэродрома "Канатово" и значительных жертв, хотел получить за угон российского самолета 500 тыс. долларов США.

Об этом рассказал журналистам "Апостроф-ТВ" Василий Повшук – бывший коллега по службе Червинского. Повшука пытались привлечь к "спецоперации", обещая сначала 50, а потом и 100 тыс. долларов США.

"Сам Роман Червинский планировал получить так называемую "награду" –около 500 тыс. долларов, а на помощников отдать еще 300 тыс. долларов. Главное для этих людей – заработок "премиальных". Не подвиг, приближающий нашу победу, а заработок", – рассказывает Повшук.

Свидетель событий отмечает, что Червинский не предоставил никаких подтверждений, что эта "спецоперация" санкционирована руководством государства и ВСУ.

"Я понял, что это не специальная операция, а какая-то личная авантюра", – объяснил офицер.

Перед этим ГУР МОУ и СБУ признали план слишком рискованным и не дали согласия на его реализацию. В частности, как отмечают в расследовании, контрразведка СБУ пришла к выводу, что спецслужбы РФ ведут встречную оперативную игру.

И все же команда Червинского продолжила "спецоперацию". И вскоре предоставила россиянам немало закрытой информации, в том числе о летных маршрутах и зоне действия украинской ПВО. Как следствие, в июле 2022 года Россия обстреляла ракетами "Канатово" – были убиты командир части, ранены еще 17 военных, уничтожена взлетная полоса аэродрома, 2 самолета-истребителя и другая техника.

В своем расследовании журналисты обнаружили и другие интересные подробности карьеры Червинского.

Как оказалось, во времена Януковича он возглавлял межрайонное управление СБУ в Киевской области. И именно тогда работал над скандальным делом "васильковских террористов".

Фигурантов дела несколько лет держали в СИЗО, пытали и выбивали необходимые показания – чтобы те признали, что планировали подорвать памятник Ленину в Борисполе.

"Он (Червинский – прим.) лично руководил пытками… Этого – поставить на растяжку, этому – дать на почках. Три дня нас держали. Я сильно был избит, меня синего выпустили", – вспоминает адвокат Александр Крикунов, а сейчас военнослужащий ВСУ.

"Он там получил определенные финансовые бонусы от этого, но прежде всего это карьера. Карьера – это выслужиться перед режимом Януковича", – считает Владимир Шпара, офицер батальона особого назначения Нацполиции, также пострадавший от действий Червинского. Но дело было закрыто из-за отсутствия доказательств.

Напомним, в апреле СБУ задержала Червинского и сообщила о подозрении за превышение служебных полномочий в ходе провальной и никем не согласованной "спецоперации" по угону российского самолета.

Фактически организаторы "спецоперации" выступили наводчиками обстрела аэродрома "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года.

Червинский 8 месяцев скрывался от следствия, пустился в бега, но был задержан. В настоящее время суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.