Червінський планував отримати 500 тис дол за викрадення російського літака – розслідування ЗМІ

Військовослужбовець Роман Червінський, який організував неузгоджену "спецоперацію", що призвела до обстрілу аеродрому "Канатове" й значних жертв, хотів отримати за викрадення російського літака 500 тис. доларів США.

Про це розповів журналістам "Апостроф-ТБ" Василь Повшук – колишній колега по службі Червінського. Повшука намагалися долучити до "спецоперації", обіцяючи спочатку 50, а потім і 100 тис. доларів США.

"Сам Роман Червінський планував отримати так звану "винагороду» близько 500 тис. доларів, а на помічників – віддати ще 300 тис. доларів. Головне для цих людей – заробіток "преміальних". Не здійснення подвигу, який наближає нашу перемогу, а заробіток", – розповідає Повшук.

Свідок подій зазначає, що Червінський не надав жодних підтверджень, що ця "спецоперація" була санкціонована керівництвом держави та ЗСУ.

"Я зрозумів, що це не спеціальна операція, а якась особиста авантюра", – пояснив офіцер.

Перед тим ГУР МОУ та СБУ визнали план занадто ризикованим і не надали згоди на його реалізацію. Зокрема, як зазначають у розслідуванні, контррозвідка СБУ дійшла до висновку, що спецслужби рф ведуть зустрічну оперативну гру.

Та все ж команда Червінського продовжила "спецоперацію". І згодом надала росіянам чимало закритою інформації, у тому числі і про льотні маршрути та зону дії української ППО. Як наслідок, у липні 2022 року РФ обстріляла ракетами "Канатове" – було вбито командира частини, поранено ще 17 військових, знищено злітну смугу аеродрому, 2 літака-винищувача та іншу техніку.

У своєму розслідуванні журналісти знайшли й інші цікаві подробиці кар’єри Червінського.

Як виявилося, за часів Януковича він очолював міжрайонне управління СБУ у Київській області. І саме тоді працював над скандальною справою "васильківських терористів".

Фігурантів справи кілька років утримували в СІЗО, катували і вибивали необхідні свідчення – щоб ті визнали, як нібито планували підірвати пам’ятник Леніну у Борисполі.

"Він (Червінський – прим.) особисто керував катуваннями… Цього – поставити на розтяжку, цьому – дати по ниркам. Нас три дні тримали. Я сильно був побитий, мене синього випустили", – згадує адвокат Олександр Крикунов, а нині військовослужбовець ЗСУ.

"Він там отримав певні фінансові бонуси від цього, але перш за все – це кар’єра. Кар’єра – це вислужитися перед режимом Януковича", – вважає Володимир Шпара, офіцер батальйону особливого призначення Нацполіції, який також постраждав від дій Червінського. Та справа була закрита за відсутністю доказів.

Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Червінського та повідомила про підозру за перевищення службових повноважень у ході провальної та ніким не узгодженої "спецоперації" з викрадення російського літака.

Фактично ті, хто планував "спецоперацію", виступили "навідниками" обстрілу аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області у липні 2022 року. Червінський 8 місяців переховувався від слідства, подався у біга, але був затриманий. Зараз суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.