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Червінський планував отримати 500 тис дол за викрадення російського літака – розслідування ЗМІ
Військовослужбовець Роман Червінський, який організував неузгоджену "спецоперацію", що призвела до обстрілу аеродрому "Канатове" й значних жертв, хотів отримати за викрадення російського літака 500 тис. доларів США.
Про це розповів журналістам "Апостроф-ТБ" Василь Повшук – колишній колега по службі Червінського. Повшука намагалися долучити до "спецоперації", обіцяючи спочатку 50, а потім і 100 тис. доларів США.
"Сам Роман Червінський планував отримати так звану "винагороду» близько 500 тис. доларів, а на помічників – віддати ще 300 тис. доларів. Головне для цих людей – заробіток "преміальних". Не здійснення подвигу, який наближає нашу перемогу, а заробіток", – розповідає Повшук.
Свідок подій зазначає, що Червінський не надав жодних підтверджень, що ця "спецоперація" була санкціонована керівництвом держави та ЗСУ.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Я зрозумів, що це не спеціальна операція, а якась особиста авантюра", – пояснив офіцер.
Перед тим ГУР МОУ та СБУ визнали план занадто ризикованим і не надали згоди на його реалізацію. Зокрема, як зазначають у розслідуванні, контррозвідка СБУ дійшла до висновку, що спецслужби рф ведуть зустрічну оперативну гру.
Та все ж команда Червінського продовжила "спецоперацію". І згодом надала росіянам чимало закритою інформації, у тому числі і про льотні маршрути та зону дії української ППО. Як наслідок, у липні 2022 року РФ обстріляла ракетами "Канатове" – було вбито командира частини, поранено ще 17 військових, знищено злітну смугу аеродрому, 2 літака-винищувача та іншу техніку.
У своєму розслідуванні журналісти знайшли й інші цікаві подробиці кар’єри Червінського.
Як виявилося, за часів Януковича він очолював міжрайонне управління СБУ у Київській області. І саме тоді працював над скандальною справою "васильківських терористів".
Фігурантів справи кілька років утримували в СІЗО, катували і вибивали необхідні свідчення – щоб ті визнали, як нібито планували підірвати пам’ятник Леніну у Борисполі.
"Він (Червінський – прим.) особисто керував катуваннями… Цього – поставити на розтяжку, цьому – дати по ниркам. Нас три дні тримали. Я сильно був побитий, мене синього випустили", – згадує адвокат Олександр Крикунов, а нині військовослужбовець ЗСУ.
"Він там отримав певні фінансові бонуси від цього, але перш за все – це кар’єра. Кар’єра – це вислужитися перед режимом Януковича", – вважає Володимир Шпара, офіцер батальйону особливого призначення Нацполіції, який також постраждав від дій Червінського. Та справа була закрита за відсутністю доказів.
Нагадаємо, у квітні СБУ затримала Червінського та повідомила про підозру за перевищення службових повноважень у ході провальної та ніким не узгодженої "спецоперації" з викрадення російського літака.
Фактично ті, хто планував "спецоперацію", виступили "навідниками" обстрілу аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області у липні 2022 року. Червінський 8 місяців переховувався від слідства, подався у біга, але був затриманий. Зараз суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою.