Депутат-"слуга" Романько стал латифундистом во время войны благодаря "сомнительным схемам", - СМИ

Депутат Сумского облсовета от "Слуги народа" Алексей Романько, который лишь накануне полномасштабной войны основал на Сумщине аграрную компанию, сумел за 2022 год пополнить свой “земельный банк” сотней земельных участков общей площадью более 200 га. И есть веские основания полагать, что Романько получил эти активы за бесценок благодаря "сомнительным схемам".

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Об этом говорится в расследовании издания "Апостроф".

Журналисты пишут, что "молодой политик", получивший в 2020 году мандат депутата Сумского облсовета, а до этого занимавшийся лесопильным производством, вместе с давним соратником по бизнесу и однопартийцем из "слуг народа" Александром Слюсарем основал 25 ноября 2021 года ООО "ПІВНІЧ ГРУП АГРО".

"Буквально через три месяца после основания компании Романько россия начала полномасштабное вторжение, в том числе боевые действия шли и в Сумской области. Но это никак не помешало "успеху" компании друзей-депутатов. Ведь в течение 2022 года "ПІВНІЧ ГРУП АГРО" получила более 100 земельных участков в Шосткинском районе Сумской области", - пишет издание.

Журналисты, проанализировав информацию по реестрам, выяснили, что 118 участков площадью 226 гектаров земли перешли в собственность семьи депутата. А именно в частную собственность супруги родного брата "слуги народа" Марины Романько, его племянницы Наталии Романько и матери Наталии Романько. Большинство участков родственники депутата приобрели в 2022 году и сразу передали в аренду "ПІВНІЧ ГРУП АГРО".

"Наиболее интересно во всей этой истории то, как именно оформлялась купля-продажа всех этих участков. Ранее эти земельные участки принадлежали территориальной общине. В период с осени 2021 года по зиму 2022-го все эти земли были поделены на участки около 2 га каждый и безвозмездно предоставлены разным физическим лицам для ведения "личного крестьянского хозяйства". Но потом все участки почти одновременно и организованно перепроданы родственникам Романько. При этом весь процесс купли-продажи производился без участия лиц, которым эта земля якобы выделялась по документам", - пишет издание.

В материале высказывается предположение, что владельцами земельных участков, которые затем продавались родственникам Романько, в большинстве случаев были подставные лица. Но некоторые из предыдущих владельцев земли обратились в полицию. Журналисты приводят слова Анны Гончаровой: "Таких, как я собирали группами и отвозили к нотариусу… Там вызывали по одному человеку, брали паспорта. Я очень болела. Требовались деньги и мне сразу дали тысячу гривен. Через определенный период со мной должны были связаться и сообщить о готовности документов на землю. На этом было все, и я уехала". А потом Гончарова узнала, что ее земля продана и обратилась в полицию.

По факту незаконного переоформления земельного участка было открыто уголовное производство. Но "поскольку главными фигурантами в нем являются действующие депутаты облсовета от "Слуги народа", расследование вообще никак не продвигается", – пишут журналисты.

Издание также напоминает, что "осенью 2022 года в СМИ уже сообщали, о причастности депутата к масштабному хищению имущества украинских предпринимателей под предлогом "национализации", а в апреле 2021 года сумской активист Ярослав Бондаренко обнародовал собственное расследование, в котором "прямо обвинил Романько в незаконной продаже древесины".