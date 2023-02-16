Депутат-"слуга" Романько став латифундистом під час війни завдяки "сумнівним схемам", - ЗМІ

Депутат Сумської облради від "Слуги народу" Олексій Романько, який заснував лише напередодні повномасштабної війни заснував на Сумщині аграрну компанію, зумів за 2022 рік поповнити свій "земельний банк" сотнею земельних ділянок загальною площею більше 200 га. І є вагомі підстави вважати, що Романько отримав ці активи за безцінь завдяки "сумнівним схемам".

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Про це йдеться в розслідуванні видання "Апостроф".

Журналісти пишуть, що "молодий політик", який отримав в 2020 році мандат депутата Сумської облради, а до цього займався лісопильним виробництвом, разом з давнім соратником по бізнесу та однопартійцем зі "слуг народу" Олександром Слюсарем заснував 25листопада 2021 року ТОВ "ПІВНІЧ ГРУП АГРО".

"Буквально за три місяці після заснування компанії Романька росія розпочала повномасштабне вторгнення, в тому числі бойові дії точилися і в Сумській області. Але це аж ніяк не завадило "успіху" компанії друзів-депутатів. Адже протягом 2022 року "ПІВНІЧ ГРУП АГРО" отримала більше 100 земельних ділянок в Шосткинському районі Сумської області", - пише видання.

Журналісти, проаналізувавши інформацію з реєстрів, з’ясували, що 118 ділянок площею 226 гектарів землі перейшли у власність родини депутата. А саме в приватній власності дружини рідного брата "слуги народу" Марини Романько, його племінниці Наталії Романько та матері Наталії Романько. Більшість ділянок родичі депутата придбали в 2022 році та одразу передали в оренду "ПІВНІЧ ГРУП АГРО".

"Найбільш цікавим в усій цій історії є те, як саме оформлялася купівля-продаж усіх цих ділянок. Раніше ці земельні ділянки належали територіальній громаді. В період з осені 2021 року по зиму 2022-го усі ці землі були поділені на ділянки близько 2 га кожна та безоплатно надані різним фізичним особам для ведення "особистого селянського господарства". Але згодом усі ділянки майже одночасно та організовано перепродані родичам Романька. При цьому весь процес купівлі-продажу здійснювався без участі осіб, яким ця земля нібито виділялась за документами", - пише видання.

В матеріалі висловлюється припущення, що власниками земельних ділянок, які потім продавалися родичам Романько в більшості випадків були підставні особи. Але дехто з попередніх власників землі звернувся до поліції. Журналісти наводять слова Ганни Гончарової: "Таких як я збирали групами та відвозили до нотаріуса… Там визивали по одній людині, брали паспорти. Я дуже хворіла. Були потрібні гроші і мені одразу дали тисячу гривень. Через певний період зі мною мали зв’язатись та повідомити про готовність документів на землю. На цьому було все і я поїхала". А потім Гончарова дізналася, що її земля продана і звернулася до поліції.

За фактом незаконного переоформлення земельних ділянок було відкрито кримінальне провадження. Але «оскільки головними фігурантами в ньому є чинні депутати облради від "Слуги народу", розслідування взагалі ніяк не просувається",- пишуть журналісти.

Видання також нагадує, що "восени 2022 року в ЗМІ вже повідомляли, про причетність депутата до масштабного розкрадання майна українських підприємців під приводом "націоналізації", а в квітні 2021 року сумський активіст Ярослав Бондаренко оприлюднив власне розслідування, в якому "прямо звинуватив Романька в незаконному продажі деревини".