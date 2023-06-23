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Экономист Барабаш о Шурме: "Архаическое мышление и хитрые ушки олигархов-металлургов"
Заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма оказался обычным популистом, понимающим экономику на уровне первого курса университета, а по его инициативам, озвученным на Лондонской конференции по восстановлению Украины, могут стоять интересы украинских олигархов от металлургии. Такое мнение высказала экс-исполнительный директор Национального совета реформ при Президенте Украины, инвестбанкир и антикоррупционная активистка Мария Барабаш. Так, она отреагировала на инициативу Шурмы ликвидировать наличные расчеты в Украине ради борьбы с коррупцией и просьбы к международным донорам выделить $40 млрд на возрождение металлургии.
"Золотой мальчик" команды Президента, имеющий образ экономиста-интеллектуала, который имеет огромное доверие Президента в части экономических реформ, оказался обычным популистом, с пониманием экономики на уровне студента первого курса даже не экономического вуза”, - написала Барабаш.
По ее словам, полная ликвидация наличных расчетов является "экономическим термоядерным взрывом". "И даже в тотально технологических государствах с суперскоростным интернетом, не получилось отказаться от кэша", - отметила эксперт.
“Обратим внимание на то, что причина коррупции и ее механизмы в Украине давно выходят за пределы наличных денег в конверте или диване. Да, конечно, взятки даются и наличными, но уже сейчас от рядового полицейского до топ-чиновника принимают "расчеты" безналичными платежами. Меньше физического контакта, меньшая вероятность попасть. А куда девать такие вожделенные украинскими чиновниками евро и доллары? Или решением украинской власти они тоже будут ликвидированы?”, - ставит Барабаш подытожил “антикоррупционные” ожидания от инициативы Шурмы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
“Смеяться или плакать над предложениями Ростислава Шурмы можно было бы еще долго, если бы не одно но. Он вместе с Данилой Гетманцевым является ключевым человеком, осуществляющим экономические реформы в Украине. И если насчет г-на Даниила Гетманцева все стало понятно давно, то на Ростислава Шурмы у меня такое впечатление, будто я уже на операционном столе узнала, что врач-хирург на самом деле не хирург, а сантехник в больнице, который ободряюще хлопает по плечу и говорит: " А что, оперировать – это как трубы переводить”, – иронизирует Барабаш.
По ее мнению, "ужасность украинской команды по экономической политике заключается в их примитивном популистическом мышлении, которое уже распространяется в виде басен и анекдотов по миру". Этот мир, который нам предоставляет большие деньги и который в идеале хотел бы видеть быстрое экономическое развитие Украины, вместо этого видит сантехника. Мир динамичен, он быстро меняется и приспосабливается, а государства конкурируют между собой. Только когда ты создаешь лучшие условия для бизнеса по сравнению с другими странами, ты можешь рассчитывать на быстрое экономическое развитие”, - подчеркнула эксперт.
“Молодой и свободно говорящий на английском Шурма должен был убедить мир выделить Украине фантастические деньги, а вместо этого начал с " ликвидируем наличные деньги " и "дайте $40 млрд на металлургию". Обе просьбы являются показателем архаики мышления, по которому четко видны хитрые ушки наших олигархов металлургов”, - добавляет она.