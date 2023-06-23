Економістка Барабаш про Шурму: “Архаїчне мислення і хитрі вушка олігархів-металургів”

Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма виявився звичайним популістом, який розуміє економіку на рівні першого курсу університету, а за його ініціативами, озвученими на Лондонській конференції з відновлення України можуть стояти інтереси українських олігархів від металургії. Таку думку висловила екс-виконавча директорка Національної ради реформ при Президентові України, інвестбанкір та антикорупційна активістка Марія Барабаш. Зокрема, так вона відреагувала на ініціативу Шурми ліквідувати готівкові розрахунки в Україні заради боротьби з корупцією та прохання до міжнародних донорів виділити $40 млрд на відродження металургії.

"Золотий хлопчик" команди Президента, який має образ економіста-інтелектуала, величезну довіру Президента щодо економічних реформ виявився звичайним популістом, з розумінням економіки на рівні студента першого курсу навіть не економічного вузу”, - написала Барабаш.

За її словами повна ліквідація готівкових розрахунків є “економічним термоядерним вибухом”. “І навіть в тотально технологічних державах з супер швидкісним інтернетом, не вийшло відмовитися від кешу”, - зазначила експертка.

“Зверну увагу на те, що причина корупції і її механізми в Україні давно виходять за межі готівки у конверті чи дивані. Так, звісно, хабарі даються і готівкою, але вже зараз від рядового поліцейського до топ-чиновника приймають «розрахунки» безготівковими платежами. Менше фізичного контакту, менша ймовірність попастись. А куди подіти такі жадані українськими чиновниками євро та долари? Чи рішенням української влади їх теж буде ліквідовано?”, - ставить Барабаш підсумнів “антикорупційні” очікування від ініціативи Шурми.

“Сміятися чи плакати з пропозицій Ростислава Шурми можна було б ще довго, якби не одне але. Він разом з Данилом Гетманцевим є ключовою людиною, яка здійснює економічні реформи в Україні. І якщо щодо пана Данила Гетманцева все стало зрозуміло давно, то щодо Ростислава Шурми у мене таке враження, ніби я вже на операційному столі дізналася, що лікар-хірург насправді не хірург, а сантехнік у лікарні, який підбадьорливо хлопає по плечу і каже: "А що, оперувати - це як труби перекладати”, - іронізує Барабаш.

На її думку, “жахливість української команди з економічної політики полягає у їх примітивному популістичному мисленні, яке вже поширюється у вигляді байок та анекдотів по світу”. “Цей світ, який нам надає великі гроші і який в ідеалі хотів би бачити швидкий економічний розвиток України, замість цього бачить сантехніка. Світ є динамічним, він швидко змінюється і пристосовується, а держави конкурують між собою. Тільки тоді, коли ти створюєш кращі умови для бізнесу порівняно з іншими країнами, ти можеш розраховувати на швидкий економічний розвиток”, - підкреслила експертка.

“Молодий і вільно розмовляючий англійською Шурма мав переконати світ виділити Україні фантастичні гроші, а натомість почав з "ліквідуємо готівку" та "дайте $40 млрд на металургію". Обидва прохання є показником архаїки мислення, за яким чітко видно хитрі вушка наших олігархів металургів”, - додає вона.