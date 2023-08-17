Экс-прокурор МКС Окампо обвиняется в распространении пророссийского нарратива в отношении Карабаха

Луис Морено Окампо, экс-глава прокуратуры Международного уголовного суда, выпустил отчет «Геноцид армян в 2023 году». Еще раньше бывшего функционера МКС связали с главой пророссийских сепаратистов в Карабахе Араиком Арутюняном, который и обратился к Окампо за «экспертным мнением», сообщает 5-й канал.

Чем известен Окампо? В 2008 году The Telegraph сообщил, что Окампо во время визита в ЮАР принудил местную журналистку к половой связи: «Прокурор забрал у журналистки ключи от машины и не возвращал их ей, пока она не согласилась на сексуальный контакт…». Свидетельство на насильника дал его коллега, пресс-секретарь прокуратуры МКС – Кристан Пальме, которого Окампо впоследствии уволил.

В 2017 году расследователи из Mediapart обнаружили в Окампо оффшоры тогда, когда тот работал главным прокурором МКС. Чиновник объяснил «доходы» тем, что его зарплата "недостаточна". После отставки с МКС Окампо имел недвижимость: в Гааге (€1,2 млн), 5 объектов в Аргентине ($2,2 млн) и $1 млн в банке.

За 9 лет работы прокурором МКС Окампо закрыл только одно уголовное дело – в отношении Томаса Лубанге, лидера военизированной группировки в Конго. Приговор ему вынесли в 2012-м, за несколько месяцев до отставки Окампо. Но и здесь не обошлось без скандалов. Лубанге использовал детей для участия в военных действиях. Это дело расследовалось с 2006 года. Но по попустительству Окампо, Лубанге так и не обвинили в сексуальном насилии.

В 2010 г. Окампо в статусе прокурора МКС посещал Ереван и встречался с экс-президентом Армении Саргсяном. Через пять лет Окампо снова посетил Ереван для участия в форуме "Против преступления геноцида". 29 июля 2023 года глава пророссийских сепаратистов в Карабахе Араик Арутюнян обратился к экс-прокурору, насильнику и коррупционеру за его «экспертным мнением». Следствием этого стал отчет «Геноцид армян в 2023 году». Прокурор, расследовавший одно дело 9 лет, «разобрался» в ситуации в Карабахе всего за 9 дней.

Отчет экс-прокурора на 28 страниц тиражирует единственную пропагандистскую идею, которую с начала года не раз опровергли международные СМИ – так называемую «гуманитарную катастрофу среди 120-тысячного населения Арцаха».

Однако этот тезис опроверг нардеп Владимир Крейденко. Легко заказав мясо, рыбу, сыры и десерт в столице анклава г. Ханкенди, украинский парламентарий доказал, что в армянском анклаве нет никакого голода.