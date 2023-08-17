Екс-прокурора МКС Окампо звинувачують у поширенні проросійського наративу щодо Карабаху

Луїс Морено Окампо, екс-очільник прокуратури Міжнародного кримінального суду, випустив звіт «Геноцид вірмен у 2023 році». Ще раніше колишнього функціонера МКС повʼязали з главою проросійських сепаратистів у Карабаху Араїком Арутюняном, який і звернувся до Окампо по «експертну думку», повідомляє 5-й канал.

Чим відомий Окампо? У 2008 The Telegraph повідомив, що Окампо під час візиту до ПАР змусив місцеву журналістку до статевого зв'язку: «Прокурор забрав у журналістки ключі від машини і не повертав їх їй, доки вона не погодилася на сексуальний контакт…». Свідчення на ґвалтівника дав його колега, прес-секретар прокуратури МКС – Крістан Пальме, якого Окампо згодом звільнив.

У 2017 розслідувачі з Mediapart виявили у Окампо офшори тоді, коли той працював головним прокурором МКС. Посадовець пояснив «доходи» тим, що його зарплата "недостатня". Після відставки з МКС Окампо мав нерухомість: у Гаазі (€1,2 млн), 5 об'єктів у Аргентині ($2,2 млн) та $1 млн у банку.

За 9 років роботи прокурором МКС Окампо закрив лише одну кримінальну справу - щодо Томаса Лубанге, лідера воєнізованого угруповання в Конго. Вирок йому ухвалили у 2012-му, за кілька місяців до відставки Окампо. Але і тут не обійшлося без скандалів. Лубанге використовував дітей для участі у військових діях. Ця справа розслідувалася з 2006. Але через потурання Окампо, Лубанге так і не звинуватили в сексуальному насильстві.

У 2010 р. Окампо у статусі прокурора МКС відвідував Єреван та зустрічався з екс-президентом Вірменії Саргсяном. За п'ять років Окампо знову відвідав Єреван для участі у форумі "Проти злочину геноциду". 29 липня 2023 року глава проросійських сепаратистів у Карабаху Араїк Арутюнян звернувся до екс-прокурора, ґвалтівника та корупціонера по його «експертну думку». Наслідком цього став звіт «Геноцид вірмен у 2023 році». Прокурор, який розслідував одну справу 9 років, «розібрався» в ситуації у Карабаху лише за 9 днів.

Звіт екс-прокурора на 28 сторінок тиражує єдину пропагандистську ідею, яку з початку року не раз спростували міжнародні ЗМІ - так звану «гуманітарну катастрофу серед 120-тисячного населення Арцаху».

Однак цю тезу спростував нардеп Володимир Крейденкою. Легко замовивши м'ясо, рибу, сири та десерт у столиці анклаву м. Ханкенді, український парламентар довів, що у вірменському анклаві немає ніякого голоду.