Эксперт о планах Шурмы по привлечению инвестиций: "веселые картинки", оторванные от реальности

Главной преградой на пути к успешному восстановлению Украины может стать неспособность поглотить и проработать ожидаемый объем инвестиций, запланированный чиновниками. При этом авторы стратегий восстановления, в частности, заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма и министр энергетики Герман Галущенко, представлявшие на конференции в Лондоне энергетическую компоненту плана, не совещались с бизнесом и не имеют представления о реальных вызовах, стоящих на пути его реализации. Такое мнение в публикации для издания “Хвиля” высказал эксперт по вопросам энергетики Виктор Куртев.

По его словам, заявленные планы развития, в частности, энергетики нуждаются в миллиардных инвестициях. Однако нет уверенности, что у Украины есть возможности их эффективно "поглотить".

“Из чего вы взяли, что страна, которая в последнее десятилетие (до войны) в год осваивала 10-15 млрд. дол. капитальных инвестиций, а после начала войны потеряла 8 млн. населения, вообще способна освоить за одну-две пятилетки 400-800-1200 млрд. дол. даже если они будут? Где эти работники проектных отделов, отделов капитального строительства и снабжения? Не повлечет ли это за коллапс государственных экспертиз, архитектурно-строительной инспекции, других разрешительных и регулирующих учреждений?”, - говорит эксперт.

По его мнению, "от презентованных в Лондоне "веселых картинок" до реального восстановления Украины - нам как к небу на четвереньках!" “Ни власть, ни бизнес-экосистема не способны сегодня к реализации трансформационного проекта такого масштаба. Нам всем нужно расти и на это нужно время. Но точно чего не надо делать, так это плести ахинею и делать презентации, подрывающие к нам доверие!”, - считает Куртев. В качестве примера он привел презентацию по вопросам энергетики, где внутренние цифры гипотетического наращивания производства не совпадают между собой и не учитывают энергетический баланс и спрос со стороны будущих покупателей энергоресурсов.

Одним из решений Конференции является определение первого реального источника финансирования восстановления Украины со стороны Евросоюза в объеме 50 млрд. евро, но при условии представления детального плана освоения этих средств. И теперь нужны не "веселые картинки", а "настоящая" стратегия с планом ее имплементации, планом управления ресурсами и потребностями, в деталях, начиная от логистики и заканчивая пунктами, где они собираются покупать бетон”, - отмечает эксперт.

По его словам, на конференции в Киеве, где власти встречались с бизнесом по этому поводу и призывали его приобщаться к процессам восстановления, конструктивного диалога не произошло. “Бизнес сразу начал задавать неудобные вопросы типа: "Как можно было принимать стратегию, не посоветовавшись с бизнесом?" Эти неудобные вопросы сразу обнажили все свойственные нашей власти черты – низкую квалификацию, пустословие, непонимание процессов и т.д. Дошло даже до откровенного хамства, где по просьбе бизнеса "...привлечь министра для обсуждения стратегии..." был получен ответ: "Герман Валерьевич забыл с Вами согласовать свое расписание!", - написал Куртев.

“Мы только в начале большого и тяжелого пути. Восстановление Украины – этот вызов не меньше, чем военный. Нам нужно объединение всех ресурсов нации, консолидируемых властью. А власти только пускают "мыльные пузыри" и генерируют полную пустоту в полной уверенности, что это снова сработает”, - резюмировал он.