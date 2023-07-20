Експерт про плани Шурми з залучення інвестицій: “веселі картинки”, відірвані від реальності

Головною перепоною на шляху до успішного відновлення України може стати неспроможність поглинути і опрацювати очікуваний обсяг інвестицій, який собі запланували урядовці. При цьому автори стратегій відновлення, зокрема, заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма і міністр енергетики Герман Галущенко, які представляли на конференції в Лондоні енергетичну компоненту плану, не радилися з бізнесом і не мають уявлення про реальні виклики, які стоять на шляху його реалізації. Таку думку в публікації для видання “Хвиля” висловив експерт з питань енергетики Віктор Куртєв.

За його словами, заявлені плани розвитку, зокрема, енергетики потребують мільярдних інвестицій. Проте немає впевненості, що у України є спроможності їх ефективно “поглинути”.

“З чого ви взяли, що країна, яка останнє десятиріччя (до війни) в рік освоювала 10-15 млрд. дол. капітальних інвестицій, а після початку війни втратила 8 млн. населення, взагалі здатна освоїти за одну-дві п'ятирічки 400-800-1200 млрд. дол. навіть якщо вони будуть? Де ті працівники проектних відділів, відділів капітального будівництва та постачання? Чи не спричинить це колапс державних експертиз, архітектурно-будівельної інспекції, інших дозвільних та регулюючих установ?”, - каже експерт.

На його думку, “від презентованих у Лондоні "веселих картинок" до реальної відбудови України – нам як до неба рачки!” “Ні влада, ні бізнесова екосистема не здатні сьогодні до реалізації трансформаційного проекту такого масштабу. Нам усім треба рости і на це потрібен час. Але точно чого не треба робити, так це плести ахінею та робити презентації, які підривають до нас довіру!”, - вважає Куртєв. Як приклад він навів презентацію з питань енергетики, де внутрішні цифри гіпотетичного нарощення виробництва не збігаються між собою і не враховують енергетичного балансу і попиту з боку майбутніх покупців енергоресурсів.

“Одним з рішень Конференції є визначення першого реального джерела фінансування відбудови України з боку Євросоюзу в обсязі 50 млрд. євро, але за умови представлення детального плану освоєння цих коштів. І тепер потрібні не "веселі картинки", а "справжня" стратегія з планом її імплементації, з планом управління ресурсами й потребами, в деталях, починаючи від логістики й закінчуючи пунктами, де вони збираються купувати бетон”, - відзначає експерт.

За його словами, на конференції в Києві, де влада зустрічалась з бізнесом щодо цього і закликала його долучатися до процесів відновлення, конструктивного діалогу не сталося. “Бізнес одразу почав ставити незручні питання на кшталт: "Як можна було приймати стратегію, не порадившись з бізнесом?" Ці незручні питання одразу оголили усі притаманні нашій владі риси – низьку кваліфікацію, пустослів'я, нерозуміння процесів тощо. Дійшло навіть до відвертого хамства, де на прохання бізнесу "… залучити міністра для обговорення стратегії…" була отримана відповідь: "Герман Валерійович забув з Вами погодити свій розклад!"”, - написав Куртєв.

“Ми лише на початку великого і тяжкого шляху. Відбудова України – цей виклик не менший, ніж виклик воєнний. Нам потрібне об'єднання усіх ресурсів нації, яке консолідується владою. А влада лише пускає "мильні бульбашки" і генерує повну порожнечу в цілковитій впевненості, що це знову спрацює”, - резюмував він.