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ЕС снял часть санкций с Януковича и его окружения
С беглого президента Виктора Януковича, его младшего сына, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема сняли часть санкций.
Об этом сообщается на сайте ЕС.
Отмечается, что соответствующее решение было принято Советом Евросоюза. Срок действия санкций истек 6 сентября 2022 года, и официальный Брюссель решил их не продлевать.
Эти санкции Европейский Союз ввел 5 марта 2014 года за "расход государственных средств Украины и злоупотребление служебным положением". Они касаются доступа упомянутых лиц к их активам в Европе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"На основании рассмотрения Совета записи о четырех лицах, относительно которых срок применения ограничительных мер закончился 6 сентября 2022 года, а также сведения об их правах на защиту и их праве на эффективную судебную защиту, должны быть изъяты из приложения санкционного списка в соответствии с Регламентом ЕС № 208/2014", - говорится в сообщении.
Также в документе отмечается, что из списка санкций вычеркнуты имена экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема.
Отметим, беглый президент Виктор Янукович до сих пор находится под санкциями Евросоюза – в августе 2022 года против него были введены ограничительные меры "за роль в нанесении подрыва или становлении угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства".
Кроме того, Министерство юстиции намерено уже в сентябре подать новые иски о взыскании в доход государства частных активов бывшего президента Виктора Януковича и сбежавшего из Украины опального бизнесмена Сергея Курченко и российского миллиардера Олега Дерипаски.