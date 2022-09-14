ЕС снял часть санкций с Януковича и его окружения

С беглого президента Виктора Януковича, его младшего сына, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема сняли часть санкций.

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Об этом сообщается на сайте ЕС.

Отмечается, что соответствующее решение было принято Советом Евросоюза. Срок действия санкций истек 6 сентября 2022 года, и официальный Брюссель решил их не продлевать.

Эти санкции Европейский Союз ввел 5 марта 2014 года за "расход государственных средств Украины и злоупотребление служебным положением". Они касаются доступа упомянутых лиц к их активам в Европе.

"На основании рассмотрения Совета записи о четырех лицах, относительно которых срок применения ограничительных мер закончился 6 сентября 2022 года, а также сведения об их правах на защиту и их праве на эффективную судебную защиту, должны быть изъяты из приложения санкционного списка в соответствии с Регламентом ЕС № 208/2014", - говорится в сообщении.

Также в документе отмечается, что из списка санкций вычеркнуты имена экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема.

Отметим, беглый президент Виктор Янукович до сих пор находится под санкциями Евросоюза – в августе 2022 года против него были введены ограничительные меры "за роль в нанесении подрыва или становлении угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, стабильности и безопасности государства".

Кроме того, Министерство юстиции намерено уже в сентябре подать новые иски о взыскании в доход государства частных активов бывшего президента Виктора Януковича и сбежавшего из Украины опального бизнесмена Сергея Курченко и российского миллиардера Олега Дерипаски.