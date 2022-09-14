ЄС зняв частину санкцій з Януковича та його оточення

З президента-втікача Віктора Януковича, його молодшого сина, а також екс-генпрокурора України Віктора Пшонки і його сина Артема зняли частину санкцій.

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Про повідомляється на сайті ЄС.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили Рада Євросоюзу. Термін дії санкцій закінчився 6 вересня 2022 року, і офіційний Брюссель вирішив їх не продовжувати.

Ці санкції Європейський Союз запровадив 5 березня 2014 року за "розтрату державних коштів України та зловживання службовим становищем". Вони стосуються доступу згаданих осіб до їхніх активів у Європі.

"На підставі розгляду Ради записи про чотирьох осіб, щодо яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, а також відомості про їх права на захист і їх право на ефективний судовий захист, повинні бути вилучені з додатка санкційного списку відповідно до Регламенту ЄС № 208/2014", - йдеться в повідомленні.

Також у документі зазначається, що зі списку санкцій викреслено імена екс-генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема.

Зазначимо, президент-втікач Віктор Янукович досі перебуває під санкціями Євросоюзу – у серпні 2022 року проти нього було запроваджено обмежувальні заходи "за роль у завданні підриву або становленні загрози територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, стабільності і безпеці держави".

Крім того, Міністерство юстиції має намір вже у вересні подати нові позови про стягнення в дохід держави приватних активів колишнього президента Віктора Януковича та опального бізнесмена Сергія Курченка, що втікли з України, та російського мільярдера Олега Дерипаски.