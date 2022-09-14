- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
ЄС зняв частину санкцій з Януковича та його оточення
З президента-втікача Віктора Януковича, його молодшого сина, а також екс-генпрокурора України Віктора Пшонки і його сина Артема зняли частину санкцій.
Про повідомляється на сайті ЄС.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалили Рада Євросоюзу. Термін дії санкцій закінчився 6 вересня 2022 року, і офіційний Брюссель вирішив їх не продовжувати.
Ці санкції Європейський Союз запровадив 5 березня 2014 року за "розтрату державних коштів України та зловживання службовим становищем". Вони стосуються доступу згаданих осіб до їхніх активів у Європі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"На підставі розгляду Ради записи про чотирьох осіб, щодо яких термін застосування обмежувальних заходів закінчився 6 вересня 2022 року, а також відомості про їх права на захист і їх право на ефективний судовий захист, повинні бути вилучені з додатка санкційного списку відповідно до Регламенту ЄС № 208/2014", - йдеться в повідомленні.
Також у документі зазначається, що зі списку санкцій викреслено імена екс-генпрокурора України Віктора Пшонки та його сина Артема.
Зазначимо, президент-втікач Віктор Янукович досі перебуває під санкціями Євросоюзу – у серпні 2022 року проти нього було запроваджено обмежувальні заходи "за роль у завданні підриву або становленні загрози територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, стабільності і безпеці держави".
Крім того, Міністерство юстиції має намір вже у вересні подати нові позови про стягнення в дохід держави приватних активів колишнього президента Віктора Януковича та опального бізнесмена Сергія Курченка, що втікли з України, та російського мільярдера Олега Дерипаски.